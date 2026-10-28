Lotul lărgit pentru Euro 2026. Ce jucătoare rămân în cursă pentru turneul găzduit de România

Selecționerul Ovidiu Mihăilă a anunțat lotul lărgit al României pentru Campionatul European din decembrie.

„Tricolorele” vor evolua în grupa B, alături de Norvegia, Elveția și Macedonia de Nord.

România este una dintre gazdele turneului final, care va avea loc în perioada 3-20 decembrie.

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Ovidiu Mihăilă a anunțat astăzi lotul lărgit al naționalei feminine de handbal a României pentru Campionatul European din 2026, cu mai bine de o lună înainte de startul turneului.

România este calificată direct la competiție din postura de țară gazdă și a fost repartizată în grupa B, alături de Norvegia, Elveția și Macedonia de Nord.

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Țara noastră va organiza grupa A, la Oradea, precum și grupa B și grupa principală I, la Cluj-Napoca.

„Tricolorele” vor debuta la turneul final pe 4 decembrie, într-un meci de foc în fața Norvegiei. România a pierdut ultimele 7 întâlniri directe împotriva multiplei campioane mondiale, europene și olimpice. Ultima victorie a avut loc la Euro 2018, 31-23, când naționala noastră a încheiat turneul pe locul 4.

Lotul lărgit al României pentru EHF EURO 2026

Portari: Diana Ciucă, Bianca Curmenț, Yuliya Dumanska, Daciana Hosu, Denisa Șandru.

Diana Ciucă, Bianca Curmenț, Yuliya Dumanska, Daciana Hosu, Denisa Șandru. Extreme stânga: Mariam Mohamed, Eva Kerekes, Gabriela Dumitrașcu, Corina Lupei.

Mariam Mohamed, Eva Kerekes, Gabriela Dumitrașcu, Corina Lupei. Extreme dreapta: Oana Bors, Mihaela Mihai, Beatrice Raicea, Sonia Șeraficeanu, Sonia Vasiliu.

Oana Bors, Mihaela Mihai, Beatrice Raicea, Sonia Șeraficeanu, Sonia Vasiliu. Interi stânga: Bianca Bazaliu, Sorina Grozav, Diana Lixăndroiu, Ștefania Stoica, Anamaria Șerban.

Bianca Bazaliu, Sorina Grozav, Diana Lixăndroiu, Ștefania Stoica, Anamaria Șerban. Interi dreapta: Alicia Gogîrlă, Elena Roșu, Andreea Popa, Diana Lixăndroiu.

Alicia Gogîrlă, Elena Roșu, Andreea Popa, Diana Lixăndroiu. Centri: Alisia Boiciuc, Cristina Laslo, Rebeca Necula, Teodora Damian.

Alisia Boiciuc, Cristina Laslo, Rebeca Necula, Teodora Damian. Pivoți: Yaroslava Burlachenko, Asma Elghaoui, Lorena Ostase, Crina Pintea, Ana Berbece, Elena Șerban, Andreea Țîrle, Diana Lixăndroiu.

Programul României în grupa B

4 decembrie, ora 21:00: Norvegia - România

Norvegia - România 6 decembrie, ora 18:30: România - Macedonia de Nord

România - Macedonia de Nord 8 decembrie, ora 18:30: Elveția - România

Primele două clasate din fiecare grupă se califică în grupele principale. România ar putea întâlni acolo reprezentativele calificate din grupele A și C, cel mai probabil Ungaria, Muntenegru, Spania și Danemarca.

Primele două echipe din fiecare grupă principală vor avansa în semifinale. Final Four-ul competiției se va desfășura la Katowice, în Polonia.

România, două victorii în amicalele cu Croația

Naționala României vine după două victorii obținute săptămâna trecută, în deplasare, în fața Croației. Vineri, „tricolorele” s-au impus cu 34-32, iar sâmbătă au câștigat din nou, scor 28-25.

România a participat în ultimul an la EHF Euro Cup, turneu la care au evoluat cele 8 formații deja calificate la Euro 2026.

Naționala a terminat pe 2 o grupă cu Norvegia, Polonia și Slovacia, fiind învinsă în semifinale de Danemarca, 20-28, care avea să și câștige competiția. România a încheiat pe locul 3, după ce s-a impus în fața Ungariei în finala mică, 33-30.

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