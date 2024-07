Edward Iordănescu s-a revoltat când și-a amintit că presa internațională a scris că „tricolorii” vor aranja meciul cu Slovacia

Selecționerul a protestat: „Au lovit echipa, au afectat-o, ar fi trebuit să aștepte înainte să judece. Noi am demonstrat că avem caracter”.

Edi crede că „România și-a regăsit spiritul pe care nu mai are voie să-l piardă niciodată. Și Generația de Suflet va inspira multe generații”.

A fost suficient ca un jurnalist englez să deschidă un anumit subiect la conferința de presă și liniștea lui Edward Iordănescu a dispărut dintr-o dată.

„A fost urât cum am fost atacați. Am vrut să câștigăm”

Reporterul britanic i-a spus că „ar fi fost de înțeles dacă ar fi fost mai circumspecți în joc ținând cont de căldură și apoi de furtună”.

Iar selecționerul s-a înfuriat, interpretând ce i s-a zis drept o aluzie la ce s-a scris în presa internațională despre un blat pe care România l-ar fi pus la cale pentru a se califica fără griji mai departe.

Iordănescu nici nu a mai vorbit în română, a reacționat direct în engleză:

„ Unii ar trebui să-și ceară scuze pentru ce au scris. Au aruncat gunoi în noi, au lovit echipa, au afectat-o , ar fi trebuit să aștepte înainte să judece”.

Nu s-a oprit până când nu și-a dus tot gândul până la capăt: „Fiecare jucător a dat totul. A fost urât cum am fost atacați, ce s-a întâmplat împotriva noastră. Am vrut să câștigăm. Noi am demonstrat că avem caracter ”.

„Generația de Suflet va inspira multe generații de acum înainte”

Tehnicianul se referise până atunci la „Generația de Suflet, așa cum am numit-o eu. Prima parte a fost Generația de Suflet a mea, acum e a tuturor românilor, o împart cu dumneavoastră, cu toți.

E o generație fantastică și sunt sigur că acești băieți vor inspira multe generații de acum înainte.

Îmi doresc foarte mult să mergem înainte, pentru că așa putem crea emoție și mai mare”.

Pentru mine personal și cred că și pentru grup, cea mai mare presiune a venit tot din dorința de a mulțumi și răsplăti suporterii pentru tot ce au făcut pentru noi, cum ne-au susținut. Edward Iordănescu

„Reverență în fața românilor. Ne-au făcut să ne simțim ca acasă”

S-a înclinat în fața fanilor. „De obicei, încep prin a-mi felicita băieții, acum fac o reverență suporterilor, românilor. Sunt momente pe care le trăiești o dată în viață. Nu am garanția că le voi mai trăi, așa că mă bucur de ele”.

Avea multe de spus despre „Zidul Galben”: „Le mulțumesc tuturor celor care ne-au făcut să ne simțim ca acasă. Nu numai în seara asta, la toate celelalte jocuri.

Le mulțumesc celor de acasă, din România, cei care sunt sigur că acum sărbătoresc. Și sunt mândri că sunt români, mândri de echipa lor națională. Le mulțumesc tuturor românilor din toate colțurile lumii”.

„România și-a regăsit spiritul pe care nu mai are voie să-l piardă niciodată”

A adăugat: „Fanii au fost fantastici, le suntem extrem de datori, nici nu știu ce putem face în viitor ca să le mulțumim pentru tot ce au făcut pentru noi.

Să fie aproape întreg stadionul îmbrăcat în galben, să fie atât de călduroși și atât de aproape.

Ne-au urmărit peste tot, la gară, la hotel, unde am mers în deplasări, când am plecat, când ne-am întors, la antrenament, e ceva fantastic ce am trăit și îmi doresc din suflet să se prelungească acest lucru”.

Sunt mândru de jucători, îi felicit din toată puterea mea. Am avut mereu încredere în ei, de când am venit. România are talent, are potențial, trebuie să aibă personalitate, să muncească mult. Și-a regăsit spiritul pe care nu mai are voie să-l piardă niciodată. Edward Iordănescu

„Dacă ăsta e noroc, nu-mi e rușine să spun că am avut șansă”

A fost întrebat dacă se simte norocos. A replicat: „Sunt norocos că antrenez o generație bună, talentată, sufletistă. Sunt norocos să primesc șanse de a antrena echipa națională. Am parcurs etape firești în carieră când am venit la națională și m-am pus total în slujba echipei”.

A continuat: „Dacă ăsta e noroc, nu-mi e rușine să spun că am avut șansă”.

Și explicația s-a prelungit: „Am avut încredere în tot ce s-a întâmplat în ultimii doi ani și jumătate. În climat, în spiritul descoperit, în unitate, în implicarea totală, fără rețineri, fără abateri. Avem reguli care ne ghidează activitatea. Băieții mei sunt un exemplu pentru români, pentru fotbaliști, pentru tineri”.