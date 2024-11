Știți ce amendă a primit federația kosovară după meciul din septembrie de la Priștina, pentru scandările „țiganii, țiganii”? Niciuna! Nici măcar un eurocent!

Asta mă enervează când văd verdictul batjocoritor dat de un cetățean austriac, pe nume Thomas Hollerer, împotriva FRF pentru incidentele de vineri seară.

„Oi negre” sunt în toate țările

Să dărâmăm mai întâi un mit. Pun pariu că atunci când vă gândiți la exemple de civilizație, printre primele trei nume de țări care vă vin în minte se află și cel al Germaniei.

„Hai, dom’le, nu vezi ce țară au ăia, ce autostrăzi, cât de corecți sunt, ce frumos e la ei pe stadioane, câți suporteri vin și ce spectacol oferă?”

Și acum să luăm cifrele sezonului 2023/24 în materie de infracționalitate pe arenele din primele trei ligi germane:

Au fost constatate 7.351 de infracțiuni - o creștere de 12.2% față de stagiunea 2022/23 1.338 de persoane au fost rănite!!! – o creștere de 13.8% Din totalul de 1.338, 306 sunt angajați ai Poliției, iar 160 stewarzi – aproape dublu față de 2022/23 617 dintre cei răniți sunt oameni nevinovați, neimplicați în vreun fel în incidente. Uzul materialelor pirotehnice a dus la 2.766 de amenzi pentru încălcarea liniștii publice, dar și 721 de amenzi penale 370 de persoane au primit interdicție pe stadioane – o creștere de 76% față de sezonul precedent.

Ce ne arată toate aceste cifre? Pe de o parte vedem că ideea „sălbaticii români” vs. „lorzii occidentali” este total falsă.

Lumea se radicalizează

Orice societate își are oile ei negre, chiar și cea germană. Și dacă aceste cifre nu vă conving, uitați-vă cu atenție la orice meci din Premier League și observați ce se întâmplă atunci când echipa oaspete are o aruncare de la margine sau un corner, ce potop de înjurături și semne obscene se prăvălește peste executant.

De la copii de 8-9 ani, până la bunici aparent respectabili, toți își varsă năduful unei săptămâni poate mai puțin reușite. Așa a fost și așa va fi mereu la fotbal, oricâte amenzi ar dicta federațiile naționale, continentale sau cele internaționale.

Pe de altă parte, între statisticile de mai sus și valul tot mai mare al extremismului care amenință nu doar Europa, ci întreaga lume, există o strânsă legătură.

Observăm tot mai multe reacții și contrareacții în societățile vestice pe teme precum migrația, egalitatea de șanse, rasismul, misoginismul, avortul, sexualitatea etc.

Lumea se înrăiește, se radicalizează, rețelele sociale contribuie din plin la tot mai prezentul „hate speech”, iar efectele nu pot ocoli un fenomen tribal precum fotbalul, unul în care subiectivismul generează reacții necontrolate.

Nu aveți niciun prieten care nu iese cu nimic în evidență în viața de zi cu zi, angajat model, soț și tată devotat, care însă atunci când arbitrul fluieră startul meciului devine un cu totul alt om?

Ei bine, dacă fotbalul îi poate provoca unui cetățean normal asemenea trăiri, imaginați-vă ce îi poate face unuia care din start are o țiglă lipsă, unui rasist sau unui xenofob, unuia fără educație, fără neamuri, ori planuri.

Semne de întrebare

Și mă întorc la speța noastră. Într-o asemenea lume trebuie să împartă dreptatea tot felul de comitete și comiții FIFA, UEFA sau naționale.

E tot mai greu de păstrat un echilibru, iar cel mai rău lucru care se poate întâmpla într-o asemenea situație este să încerci să procedezi precum austriacul nostru.

Fiind obligată să judece în regim de urgență, UEFA a pasat cazul direct Comisiei de Apel. Din start există un mare semn de întrebare. Ideea cu „Disciplina” și apoi „Apelul” este tocmai aceea de a elimina cât se poate de mult subiectivismul.

Cu cât o speță trece prin mai multe filtre, cu atât șansele ca ea sa fie corect judecată cresc, ori poate o persoană, fie ea absolventă de drept a Universității din Viena, precum Thomas Hollerer, să analizeze și profund și rapid un caz precum acesta?

Amenzi revoltătoare

Da, o mână de oameni care trebuie identificați și interziși pe stadioane a cântat acel refren stupid anti-maghiar, iar asta trebuia pedepsit.

Da, s-a fluierat la imn, iar asta trebuie să atragă o amendă. Da, au fost torțe, un scaun a zburat în teren și drumurile de acces or fi fost blocate și nu e OK.

Dar să amendezi cu 30.000 de euro FRF pentru niște „mesaje politice provocatoare” inventate, este revoltător. Îmi pare ceva de genul „dragi kosovari, nu avem încotro și trebuie să le dăm lor punctele, dar măcar i-am amendat de le-au sărit fulgii”.

Pui la plată o federație condusă de probabil cel mai corect politic președinte din Europa, un tip care și când spune ceva, de fapt nu spune nimic și care a făcut tot ce a depins de el pentru ca meciul România – Kosovo să fie ferit de incidente. A negociat cu liderii de galerii, l-a pus pe Burcă să recite o poezie pe FRF TV care să îndemne la responsabilitate pe stadion. Ori tu, UEFA, tocmai pe Burleanu & Co îi acuzi de mesaje politice provocatoare?

Această invenție transformă verdictul într-unul strâmb și oferă muniție kosovarilor, adevărații vinovați pentru circul de vinerea trecută. Au și dat un comunicat în care transmit că decizia UEFA demonstrează justețea hotărârii lor de a părăsi terenul de joc și că TAS le va face dreptate.

Lumbardh Dellova arătând „Vulturul albanez” către ultrașii români

Ce îți arată cazul ăsta? Că dacă faci scandal astăzi, poți obține anumite avantaje. Este exact ceea ce Federația noastră nu a făcut atunci când la Pristina s-a strigat „țiganii, țiganii”.

UEFA a amendat cu 61.000 de euro federația kosovară pentru orice altceva, numai pentru aceste scandări nu, iar noi am stat, am închis ochii și am înghițit în sec. Las mai jos verdictele în cele două cazuri.

KOSOVO – ROMÂNIA

10.000 euro amendă pentru invadarea terenului

22.000 euro amendă pentru obiecte aruncate în teren

6.000 de euro amendă pentru aprinderea de torțe

15.000 de euro amendă pentru perturbarea intonării imnurilor

8.000 euro amendă pentru blocarea căilor de acces

Zero euro amendă pentru „țiganii, țiganii”

ROMÂNIA – KOSOVO

50.000 euro amendă și un meci cu porțile închise pentru scandări xenofobe cu referire la Ungaria

30.000 euro amendă pentru declarații politice provocatoare

9.000 euro amendă pentru aruncarea obiectelor

4.500 euro amendă pentru aprinderea fumigenelor

8.000 euro amendă pentru folosirea laserelor

12.500 euro amendă pentru perturbarea intonării imnurilor

14.000 euro amendă pentru blocarea căilor de acces

Federația din Kosovo

Pierderea meciului cu 3-0

6000 euro amendă pentru comportament inadecva