Federația Română de Fotbal a primit o nouă sancțiune din partea UEFA, în urma incidentelor înregistrate la meciul România - Polonia 2-1.

Forul european a aplicat amenzi pentru șase abateri disciplinare, iar naționala va avea sectoare din stadion închise la următorul meci disputat pe teren propriu, cel de baraj pentru menținerea în Liga B din Liga Națiunilor , cu Estonia, în martie 2027.

, cu Estonia, în martie 2027. Barajul se va disputa în dublă manșă. Turul va avea loc în perioada 25-27 martie 2027, în timp ce returul este programat în intervalul 28-30 martie 2027. România va juca manșa decisivă pe Arena Națională.

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Comisia de Control, Etică și Disciplină a UEFA a analizat incidentele produse la partida România - Polonia 2-1, jucat pe 14 noiembrie 2026.

România, cu stadionul parțial închis la baraj! 6 sancțiuni dictate de UEFA

Potrivit deciziei UEFA, Federația Română de Fotbal trebuie să achite amenzi în valoare totală de 92.750 de euro.

Forul european a enumerat șase abateri disciplinare care au atras sancțiuni financiare.

Cea mai mare amendă, în valoare de 40.000 de euro, a fost aplicată pentru comportamentul rasist sau discriminatoriu al suporterilor .

40.000 de euro – comportament rasist sau discriminatoriu al suporterilor;

4.000 de euro – blocarea căilor de acces;

15.000 de euro – afișarea unor bannere cu mesaje nepotrivite;

19.500 de euro – aprinderea materialelor pirotehnice;

8.250 de euro – aruncarea obiectelor în teren;

6.000 de euro – comportamentul necorespunzător al echipei, după ce cel puțin cinci jucători au fost sancționați disciplinar.

În total, FRF are de achitat 92.750 de euro către UEFA.

România, obligată să închidă 3 sectoare ale stadionului

Pedeapsa nu se oprește însă la sancțiunile financiare. UEFA a decis și aplicarea unor măsuri care vizează accesul spectatorilor la următorul meci disputat de România pe teren propriu, în competițiile europene.

Mai exact, va fi pusă în aplicare o sancțiune anterioară, dictată pe 20 iunie 2025, care presupune închiderea sectoarelor 105, 106 și 107 din Peluza Sud a Arenei Naționale.

În plus, forul european a dictat o nouă sancțiune de închidere parțială a stadionului, pentru încă un meci disputat acasă în competițiile UEFA. Această măsură a fost însă suspendată pentru o perioadă de probă de doi ani.

Astfel, dacă vor exista noi abateri disciplinare similare în intervalul stabilit de UEFA, sancțiunea suplimentară ar putea deveni executorie.

Următorul meci al naționalei va fi cel de baraj pentru menținerea în Liga B din Liga Națiunilor, cu Estonia.

Barajul de menținere/promovare va avea loc în martie 2027 și se va juca în dublă manșă (25/27 martie turul, 28/30 martie returul).

Selecționata antrenată de Gică Hagi va disputa meciul decisiv pe teren propriu.

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