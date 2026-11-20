Ladislau Boloni (73 de ani) i-a criticat pe Răzvan Burleanu (42 de ani), președintele FRF, și pe Mihai Stoichiță (72 de ani), directorul tehnic al Federației Române de Fotbal.

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Selecționer al naționalei României în perioada iulie 2000 - iunie 2001, Boloni a fost foarte aproape de a reveni pe banca „tricolorilor” în 2022, după plecarea lui Mirel Rădoi.

Ladislau Boloni, critici la adresa lui Mihai Stoichiță

Deși a negociat cu FRF, cele două părți nu au ajuns la un numitor comun asupra condițiilor și obiectivelor contractului, iar în cele din urmă Edi Iordănescu a fost numit în funcție.

La momentul respectiv, lui Boloni i s-a cerut să încheie grupa de la acea vreme din Liga Națiunilor pe primul loc.

Tehnicianul a dezvăluit discuția avută atunci cu Mihai Stoichiță și a lansat critici dure la adresa oficialului Federației.

„Directorul tehnic cu care am vorbit eu, care e și acum, Mihai Stoichiță, îmi spunea așa: «Lasă că nu o să te dăm afară, dacă nu termini pe locul 1».

Iar eu nu înțelegeam. Păi, în cazul asta, de ce vrei să treci acest obiectiv în contract?! Sau vrei să-l treci în contract, ca să ai o cale de ieșire? O posibilitate de a umili pe cineva..” , a declarat Boloni, citat de sport.ro.

În 2022, România a terminat pe ultimul loc grupa din Liga Națiunilor, în care le-a avut ca adversare pe Bosnia, Finlanda și Muntenegru, și a retrogradat din Liga B în Liga C.

Dacă nu veneai cu soluții concrete pentru a repara lipsurile fotbalului francez, atunci nu treceai examenul de absolvire, la Clairfontaine. Era foarte simplu. Ei bine, în toți anii mei în fotbal, n-am auzit nici măcar o dată să se vorbească despre așa ceva la noi! Eu nu văd această direcție la noi. Păcat… Ladislau Boloni

Ladislau Boloni: „Burleanu îți dă dreptate, îți explică direcția, dar sunt vorbe goale”

Nici președintele FRF nu a scăpat de criticile lui Boloni.

„Chiar uitasem că mi s-a cerut locul 1 într-o grupă cu Bosnia. Dar da, Bosnia era o echipă despre care președintele (n.r. – Răzvan Burleanu) spunea că o bate doar dacă își dă jos ochelarii.

Ultima dată când m-am văzut cu Răzvan Burleanu, la o acțiune organizată de clubul Sepsi, mi-a făcut o propunere. Mi-a zis că ar fi bine să mă implic, să vin, să fac, să mă implic la nivelul tinerilor..

Să fiu doar la nivelul fotbalului juvenil nu m-ar interesa. Nu știu dacă mai am răbdarea pentru așa ceva. Dar, da. Când vorbești cu Răzvan Burleanu, îți dă dreptate. Îți spune de pașii pe care i-a făcut federația. Îți explică direcția adoptată, dar sunt vorbe goale.

Adevărul e că, dacă te bagi în profunzime.... Când am făcut asta, am avut parte numai de critici, în jurul meu. Critici din partea băieților importanți din fotbalul românesc.”, a concluzionat Boloni.

13 meciuri a bifat Boloni pe banca naționalei României: 8 victorii, 2 egaluri și 3 înfrângeri

Rămâi, dacă în capul tău ai un plan care dă rezultate și prin care rezolvi problemele. Dacă te ajută cu ceva acest plan. Așa, să rămâi doar ca să încerci o data una, apoi alta, o să fie cam greu spre imposibil. Ladislau Boloni, despre viitorul lui Gică Hagi la națională

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