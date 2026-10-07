Naționala 100% de teste Câți jucători a folosit Hagi în 6 meciuri! Marea surpriză: cine a fost „tricolorul” care a evoluat cel mai mult

Gică Hagi a încheiat prima serie de patru partide oficiale, în Liga Națiunilor, și e foarte rău: numai înfrângeri, golaveraj 3-13. După două amicale în care nu pierduse.

Selecționerul a folosit jucători ca și cum ar fi făcut un trial în aceste șase meciuri. Aproape 40! Cine a evoluat cel mai mult.

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Gică Hagi a fost prezentat ca selecționer pe 20 aprilie și a debutat pe 2 iunie.

De la început, a spus că nu va folosi meciurile din Liga Națiunilor ca experiment, susținând că vrea numai victorii, dar așa s-a întâmplat.

Nations League a fost doar o competiție de test pentru el, deși ne-ar fi ajutat în viitorul apropiat, în campania pentru Euro 2028.

Numai înfrângeri pentru Hagi în Liga Națiunilor: două înfiorătoare

Antrenorul în vârstă de 61 de ani a avut șase partide în această perioadă. Amicalele au fost pozitive. O victorie și un egal:

1-1 cu Georgia (deplasare).

2-1 cu Țara Galilor (acasă).

Oficialele au fost un coșmar. Numai înfrângeri, două înfiorătoare:

Gică Hagi, deziluzionat, la 0-6 cu Polonia la Varșovia. Foto: Raed Krishan

1-2 cu Suedia (d).

2-4 cu Bosnia (a).

0-6 cu Polonia (d).

0-1 cu Suedia (a).

Hagi a folosit 39 de jucători. A renunțat la 9 după amicale

În șase partide, Hagi a apelat în total la 39 de jucători:

4 portari, 14 apărători, 10 mijlocași, 11 atacanți.

Naționala, înaintea unui eșec dureros: 0-6 cu Polonia. Foto: Raed Krishan

După amicale, nu a mai adus la lot 9 nume din diferite motive (lipsă de formă sau accidentări):

Aioani, Târnovanu, Sorescu, M. Popescu, Rus, Coman, Baiaram, Drăguș, Dobre.

Coubiș, preferatul lui Hagi: 6 meciuri din 6

Un singur jucător a apărut în toate cele șase partide ale lui Hagi:

Andrei Coubiș, 23 de ani, fundașul lui Lincoln City (Championship).

Coubiș, duel cu Bernhardsson la 0-1 cu Suedia. Foto: Raed Krishan

6 jocuri, 4 titular (la 0-6 cu Polonia, a intrat în minutul 27, după eliminarea lui Drăgușin), 3 integralist.

Coubiș a fost unul dintre remarcații selecționerului în „fereastra” de Nations League.

7 meciuri are Andrei Coubiș pentru România, dintre care șase numai cu Hagi

Cei 39 de jucători ai lui Hagi în 6 meciuri

PORTARI

Hindrich (4 partide), Radu (2), Aioani (1), Târnovanu (1).

Hindrich a blocat șutul lui Nanasi la 0-1 cu Suedia. Foto: Raed Krishan

FUNDAȘI

Coubiș (6), Eissat (4), M. Ilie (4), Ghiță (3), Drăgușin (3), Rațiu (3), Bancu (3), Borza (3), Sorescu (2), Burcă (2), Strata (2), M. Popescu (1), Racovițan (1), Rus (1).

MIJLOCAȘI

Hagi (4), R. Marin (4), Stanciu (4), Baluță (4), Dragomir (4), Screciu (3), Cicâldau (3), Olaru (3), Cîrjan (3), M. Marin (1).

ATACANȚI

Mihăilă (5), L. Munteanu (4), Man (3), D. Matei (3), Tănase (2), Birligea (2), Moruțan (2), Coman (2), Baiaram (2), Drăguș (1), Dobre (1).

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