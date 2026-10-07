Pițurcă, din nou selecționer? Nu a spus „nu” când a fost întrebat despre o posibilă revenire pe banca naționalei României

Victor Pițurcă (70 de ani), fostul selecționer al României, a comentat ipoteza unei eventuale reveniri pe banca naționalei.

După cele 4 înfrângeri consecutive suferite de România în Liga Națiunilor, au apărut tot mai multe discuții despre o posibilă despărțire a lui Gică Hagi (61 de ani) de prima reprezentativă.

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Victor Pițurcă a mai condus naționala României în trei mandate, reușind să o ducă la EURO 2000 și EURO 2008.

Tot sub comanda sa au început și preliminariile pentru EURO 2016, unde România a obținut 7 puncte în primele trei meciuri și, în cele din urmă, s-a calificat la turneul final.

Victor Pițurcă, despre o posibilă revenirea la națională: „Nu ai cum să nu te gândești”

Deși l-a sfătuit recent pe Gică Hagi să nu-și dea demisia de la națională, Victor Pițurcă recunoaște că uneori se gândește cum ar fi să fie din nou selecționerul României.

„Nu știu ce să zic. Dacă aș fi pus în fața faptului împlinit… nu știu care ar fi reacția. În momentul de față îmi spun că trebuie să stau liniștit, să-mi văd de treaba mea.

Este un stres fantastic să fii antrenorul echipei naționale a României. Am făcut niște declarații, e mai greu să mă schimb. Un profesionist ar trebui să preia o echipă și când se află într-o situație grea, să demonstrezi.

Eu la echipa națională am construit echipe, nu am găsit echipe deja făcute. În primul meu mandat am găsit jucători valoroși, dar mi-am creat singur echipele.

Tu crezi că eu nu mă gândesc? «Băi, dar dacă aș veni eu la echipa națională? Ce aș realiza, ce aș face?». Te gândești, normal că te gândești. Nu ai cum să nu te gândești.

Este greu la echipa națională chiar dacă dispui de jucători buni. La echipa națională dacă faci o greșeală, nu două greșeli, pierzi meciul”, a declarat Victor Pițurcă, conform fanatik.ro.

22 decembrie 2019 este data la care a avut loc ultimul meci în care Victor Pițurcă s-a aflat pe banca tehnică a unei echipe. Era antrenor la Universitatea Craiova și pierdea cu FCSB, scor 0-2, în etapa 22 din Liga 1

FOTO. România - Suedia 0-1, ultimul meci jucat de „tricolori”

Victor Pițurcă a fost selecționerul României în trei mandate diferite: iunie 1998 - decembrie 1999, decembrie 2004 - aprilie 2009 și iunie 2011 - octombrie 2014.

55% este procentajul victoriilor obținute de Victor Pițurcă la echipa națională: 53 din 96. A mai înregistrat 23 de egaluri și 20 de înfrângeri

Gică Hagi, despre viitorul său: „O să reflectez zilele astea și o să decid”

În cadrul conferinței de presă de la finalul meciului cu Suedia de luni (scor 0-1), Gică Hagi a vorbit despre viitorul său pe banca naționalei.

„N-am venit la echipa națională să mă cert cu cineva. Toată lumea e liberă, poate să spună și lucruri bune.

Când n-o s-o mai fac sau o să am senzația că s-a terminat, plec. Doar mă știți. O să reflectez zilele astea și o să decid. Nu mi-e frică de nimic”, a spus Hagi.

Singurul obiectiv pentru România e să creeze o generație mai bună decât cea care a fost. Băieții ăștia au făcut-o la U21, semifinală. Noi n-am ajuns în semifinale, ei au făcut-o deja. Avem de unde să construim un viitor bun, dar asta se face cu victorii. Așa că dați-mi puțin timp. Dacă n-o fac, asta e, mă duc acasă.Gheorghe Hagi, selecționerul României Gheorghe Hagi, selecționerul României

Întrebat în cât timp va lua o decizie, Hagi a răspuns:

„Stai pe aproape și vei afla. Nu depinde de mine, eu sunt angajat. Ce să zic? Dacă am pierdut patru meciuri, ce pot să zic? Dacă e bine, vom merge mai departe”, a răspuns selecționerul.

România a pierdut primele 4 meciuri din Liga Națiunilor: 1-2 cu Suedia, 2-4 cu Bosnia, 0-6 cu Polonia și 0-1 cu Suedia.

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