ROMÂNIA - LITUANIA. Liviu Antal (35 de ani) a devenit cel mai important marcator străin din istoria Lituaniei, dar și golgeterul lui Zalgiris de după 1990.

Fostul campion al României vorbește despre viața în Lituania, la Zalgiris, dar și despre meciul „tricolorilor”.

România - Lituania se joacă azi, de la ora 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Golgeter în Lituania, Liviu Antal bate recorduri la Zalgiris, club pentru care a jucat cel mai mult în cariera sa. Fostul campion al României a oferit un interviu pentru GOLAZO, în care a vorbit despre meciul pe care România îl joacă în această seară, în Ghencea.

ROMÂNIA - LITUANIA. Ce atuuri au adversarii „tricolorilor”

Totodată, fotbalistul tocmai a devenit cel mai bun marcator din istoria lui Zalgiris de după 1990. În plus, cu 65 de goluri în campionat a devenit străinul cu cele mai multe goluri. Două recorduri bătute de Antal într-o singură săptămână.

Te salut, Liviu! Ce mai faci? Cum e a doua experiență la Zalgiris?

Salut! Mă bucur să ne auzim. Una de bun augur, am revenit la Zalgiris și mă bucur că am ales s-o fac. Mereu vreau să mă bucur de fotbal, iar aici chiar cred că pot să fac asta.

65 de goluri are Antal în campionatul Lituaniei, cel mai bun marcator străin din istorie, precedentul record fiind de 63 de reușite

Am văzut ceva postări pe pagina clubului, ai bătut niște recorduri acolo?

Da, e adevărat. Am intrat în istoria clubului după ultimul meci în care am marcat. Pe moment, nu am realizat, dar m-a felicitat foarte multă lume după meci. Atunci am început să-mi dau seama. Nu pot decât să mă bucur că am intrat în istoria acestui club, care mi-a dat multe momente frumoase și îmi va mai da. Îi mulțumesc președintei Vilma, care a avut mereu încredere în mine, la fel antrenorilor, colegilor, pentru că fără ei nu puteam face performanțe.

Ți-ai regăsit cadența, marchezi și în Europa.

Așa e, am marcat o dublă și în actuala stagiune de Europa, când am învins Pafos, 2-1. Voi fi primul care va spune stop atunci când simt că nu mai pot ajuta echipa și nu mai dau randament.

Secretul?

Cred că disciplina. O mentalitate sănătoasă și munca. Dacă dai totul fotbalului, el te răsplătește mai repede sau mai târziu. Dacă aveam această gândire acum 15 ani, poate altul era drumul meu. Plus că am lângă mine o familie frumoasă, soția și fetița mea.

Cel mai bun marcator străin din istoria țării. Cum sună?

Mă bucur! E o onoare. Nu este ușor să reușești într-o țară străină. Nu e ușor să marchezi atât de mult. Nu e ușor să te adaptezi la fotbalul fiecărei țări, indiferent că este cotat mai bine sau mai jos decât România.

82 de goluri are Antal pentru Zalgiris, cel mai bun marcator din istoria clubului de după 1990

Cum e nivelul?

E sub nivelul României. Doar că acum în fotbal nu mai sunt favorite. Pentru că azi toți au acces la antrenamente și la informații despre tactică, sisteme și tot ce e mai nou. Înainte cu toții știam că Italia era țara mamă a tacticii. Acum toate echipele mai mici compensează prin determinare, muncă și o organizare bună.

Deci cum va fi meciul nostru cu Lituania?

Nu va fi foarte ușor pentru România. Lituania are un antrenor bun, a jucat la un nivel foarte mare. E a doua lui experiență la echipa națională, deci are know-how-ul. Iar față de primul mandat are mult mai multă experiență. În plus, jucătorii vorbesc foarte frumos despre el. Acest lucru e important într-o echipă. Să te susțină jucătorii, să vorbească frumos despre tine.

Au vreun atu?

Munca! Dar și o disciplină tactică. Dar le lipsește un jucător important, esențial aș spune. Mă refer la Paulis, care e coleg cu mine, a avut o accidentare.

România cum o vezi?

Venim după un Euro frumos, o performanță care a scos în stradă mulți români, o performanță de care ne-am bucurat toți. Plus că, s-a văzut și cu Kosovo, avem un antrenor de clasă. Nea Mircea e cel mai galonat antrenor român, am văzut la Pristina cât contează experiența. Și îți aduci aminte câte semne de întrebare erau când l-au numit? Toți se gândeau de ce a acceptat? Că dacă nu va reuși? Că i se va păta imaginea. Orice ar face, nu-și va păta nimic, nicio imagine. Nu înseamnă că dacă nu va reuși, se șterge tot ce a făcut în acești ani în fotbal.

Crezi în Lucescu deci...

Iubește atât de mult tot ceea ce face încât nu are cum să nu reușească. La dânsul nu cred că mai e vorba despre bani, glumind puțin cred că e mai bogat decât FRF.

Vedem totuși o națională a Lituaniei sub cea din alți ani. Parcă e într-un regres!

De ce ne mirăm de Lituania că nu are jucători la cluburi mari? Noi avem? Cu excepția a 2-3 jucători... Mi-aș dori să văd mai mulți români în campionatele tari. Fotbalul românesc a avut o cădere mare, dar acum, cu acest Euro, plus că se investesc mai mulți bani, parcă suntem pe drumul cel bun. Deși tot cred că ar trebui făcute mai multe ca să putem să ne batem cu naționalele tari.

153 de partide a adunat fostul campion al României în Lituania

Mai sunt emoțiile cu terenuri sintetice pentru retur?

Nu cred! Cred că se va juca în Kaunas, care e cu iarbă. Deci vom avea parte de condiții cunoscute.

Ce planuri ai pentru viitorul apropiat?

Planul e să termin acest campionat cu Zalgiris, să fiu campion și golgeter. Și sănătos, evident. Am început și școala de antrenori, sunt implicat și în business-uri, dar să fiu sincer, mi-ar plăcea să rămân în fotbal. E sportul care mi-a dat tot ceea ce am, iubesc acest fenomen. Mă mai văd jucând minim un an. Dar mă repet, sunt primul care va spune stop când simt că nu mai pot. Să mă țină Dumnezeu sănătos, să pot să mă bucur de această călătorie frumoasă în fotbal.