Slovacia - România. Pavol Farkas a jucat la Vaslui între 2009 și 2012, iar din 2022 e translatorul și asistentul lui Francesco Calzona la naționala Slovaciei.

Fostul stoper, 39 de ani, nu acceptă varianta unui acord cu „tricolorii” pentru o remiză care ar califica ambele echipe: „În fotbal, toți vor să învingă”.

Farkas a spus: „Nu facem calcule. Știm forța României, dar știm și cât suntem noi de buni”.

Corespondență GOLAZO.ro din Germania

Pavol Farkas nu împlinise încă 24 de ani când a venit la Vaslui pe 1 februarie 2009, de la Nitra. Fundaș central, el a jucat trei ani și jumătate în Moldova, până în vara lui 2012, părăsind Liga 1 pentru a semna cu Chievo Verona, în Italia.

A făcut parte dintr-o echipă remarcabilă, alături de Lucian Sânmărtean, Wesley și Adailton. Nicolae Stanciu avea 18 ani și creștea în fotbal în acea formație.

L-am reperat în sala de conferințe: „Salut, ce faci?”

Astăzi, Farkas are 39 de ani și, din 2022, este translatorul și asistentul lui Francesco Calzona, selecționerul Slovaciei.

Am aflat că e colaboratorul lui Calzona la Bratislava și că e la Euro în delegația slovacă.

La conferința care a urmat meciului albaștrilor cu Ucraina (1-2), l-am observat într-un colț, printre ziariști, privindu-l pe selecționer.

Ne-am apropiat de el și l-am salutat. A zâmbit când a realizat că suntem români. „Salut, ce faci?”, a spus el. Foarte deschis, a acceptat imediat să vorbim. A rămas că îl sunăm.

Pavol Farkas, în timpul conferinței lui Francesco Calzona, la Dusseldorf (foto: GOLAZO.ro)

„Ei, am mai uitat. Să zicem că vorbesc un pic română”

I-am telefonat luni seară, chiar înainte să înceapă Croația - Italia. Era cu naționala în cantonamentul de la Mainz și așteptau toți să se uite la meci. Dar a discutat la telefon.

Ne-a vorbit despre Calzona, cum au ajuns cei doi să lucreze împreună și care este rolul lui, despre selecționata țării sale, despre ideea posibilului blat care ar califica ambele echipe în „optimi”, despre România, Vaslui și Nicolae Stanciu.

Tot dialogul, în română. Încă vorbește destul de corect, la 12 ani după ce a plecat de la Vaslui. Nu perfect, combină româna cu italiana uneori, dar poate comunica. Înțelege întrebările și răspunde coerent.

„Ei, am mai uitat. Să zicem că vorbesc un pic română. Acum mai mult italiană”, ne-a spus el modest.

„Tocmai am mâncat de seară cu echipa și ne pregătim să vedem Croația - Italia”.

Am discutat cu el chiar dacă am intrat puțin și peste partida de la Leipzig.

INTERVIU cu Pavol Farkas, translatorul selecționerului Slovaciei

„Calzona mi-a spus că are nevoie de un fost jucător care vorbește italiana”

Pavol, când ai devenit translatorul, asistentul lui Francesco Calzona la naționala Slovaciei?

Când a venit în Slovacia (n.r. - august 2022), el m-a sunat și mi-a spus că are nevoie de un fost jucător care vorbește limba italiană și am acceptat. Sunt aici din primul moment în care a sosit Francesco Calzona.

Dar nu îl cunoșteai pe antrenor.

Nu îl cunoscusem înainte. El a obținut informații despre mine și, după aceea, m-a căutat. Am discutat un pic la telefon. De atunci, lucrăm împreună.

„Mă întreabă ce am văzut, cum am văzut. Nu sunt doar translator”

Cum e Calzona ca antrenor, ca persoană?

O persoană foarte bună, excelent antrenor, se vede că e un campion. A fost asistentul lui Sarri, al lui Spalletti la Napoli, în acest an a fost și principal la Napoli. Repet, un tehnician foarte bun.

Ai fost cu el și la Napoli?

Nu, la Napoli nu am fost. A luat doar trei-patru persoane în staff. Nu a fost posibil mai mult.

Ești și antrenor secund sau doar translator?

Și așa, și așa. Eu și Marek (n.r. - Hamsik, o legendă a fotbalului slovac) suntem translatori pe teren, îl ajutăm la antrenamente. Mă întreabă însă ce am văzut, cum am văzut, deci nu sunt numai traducător, și un pic colaborator.

Îți exprimi opinia legată de antrenamente, de echipă?

Da, și la video, și înainte de meciuri…

„Nu facem calcule. Știm forța României, dar știm și cât suntem noi de buni”

Cum e atmosfera la națională acum?

Atmosfera este bună, am reușit un joc senzațional cu Belgia, după aceea am făcut un meci bun și cu Ucraina, însă nu am putut obține un punct. Miercuri va fi o partidă importantă pentru naționala noastră.

Se gândește cineva la voi în cantonament la posibilitatea unui egal? Pentru că în România se vorbește foarte mult de un blat cu Slovacia…

Nu știu, noi pregătim echipa pentru meci, nu vorbim așa. Noi vrem să atacăm partida precum împotriva Belgiei și Ucraina (n.r. - 1-0 și 1-2). Nu facem calcule. Noi știm forța României, dar știm și cât suntem noi de buni.

„Venim de la Mainz la Frankfurt miercuri, direct la stadion”

Unde sunteți acum, la Mainz?

Acum suntem la Mainz, da.

Când veniți la Frankurt? Marți?

Nu, sosim chiar în ziua partidei, cu o oră înaintea jocului.

Direct de la Mainz la Frankfurt miercuri pentru meci?

Da.

43,8 kilometri sunt între Mainz, locul bazei Slovaciei, și Frankfurt, unde se va juca acest meci

Nu faceți antrenamentul oficial la Frankfurt?

Nu, ne pregătim tot la Mainz.

Și pentru conferință?

Vom veni la Frankfurt la stadion.

„Toate echipele au câteva puncte slabe. Sperăm să câștigăm”

Am văzut naționala Slovaciei cu Ucraina și în prima repriză ne-a impresionat.

Mulțumim.

Ni s-a părut foarte puternică pe benzi, mai ales extremele, în special Haraslin. Dar și fundașul stânga Hancko…

Da, avem echipă bună, cu jucători din campionate importante. Sperăm la un joc de calitate contra României.

Știm că nu ne vei spune, însă te întrebăm. Slovacia are și puncte slabe?

Nu știu… Toate echipele au câteva puncte slabe. În acest moment sperăm doar să reușim un meci de mare intensitate, să câștigăm și să mergem înainte.

„Vrem să depășim faza grupelor”

Care era obiectivul vostru înainte de startul Euro și cum e acum?

Ținta noastră, să avansăm cât mai mult posibil, să facem un joc bun miercuri. Și, dacă jucăm bine, să și câștigăm.

Era obiectivul vostru trecerea de grupe?

Sigur. Mai ales după partida cu Belgia, da, cu siguranță. Vrem să iasă totul bine, să depășim faza grupelor.

2 este numărul înfrângerilor suferite de Slovacia în preliminariile Euro, ambele în fața Portugaliei, ambele la limită: 2-3 (d) și 0-1 (a)

„România are ocazia mare a calificării. Egal? Nimeni nu joacă la egal. Toți vor să învingă”

Cum vezi România?

O echipă tare, a făcut un meci excelent cu Ucraina și unul bun cu Belgia. Chiar dacă a pierdut, a avut momentele sale. Două partide, în special cel cu Ucraina, pe care l-a câștigat cu 3-0. Dar și împotriva Belgiei și-a creat ocazii de gol. Are câțiva jucători foarte buni. În fața ei e ocazia calificării, una mare.

Cu un egal am putea trece mai departe și noi, și voi.

Da, știu, dar în fotbal nicio echipă nu joacă pentru egal. Toate vor să câștige.

„Am fost aproape de titlu cu Vaslui și am jucat în grupele Europa League”

Cum te-ai simțit la Vaslui? Îți mai amintești de Vaslui?

Am stat trei ani și jumătate… Dar știm toți cum a terminat Vaslui, îmi pare rău (n.r. - echipa s-a desființat în 2014). În acești trei ani și jumătate, am cunoscut mulți jucători.

Am jucat și cu Stanciu, căpitanul vostru. Și Sânmărtean am văzut că e acum parte din națională. Am petrecut clipe frumoase împreună. Repet însă, îmi pare rău cum a terminat Vaslui. Pavol Farkas

Cu tine în echipă, ați fost începând din 2009 pe locul 5, pe 3 de două ori și pe 2 în ultimul tău an la Vaslui, 2012. Ați fost aproape de titlu.

E adevărat, am fost aproape de titlu, campionatul României a fost foarte bun, am făcut și grupele Europa League, am avut meciuri super, am învins-o pe Sporting Lisabona și am făcut două egaluri cu Lazio.

6 puncte a obținut Vaslui cu Farkas în grupele Europa League 2011-2012: 1-0 cu Sporting (a), 2-2 (d), 0-0 (a) cu Lazio și 2-2 (a) cu FC Zurich. A fost pe locul 3

„De la început se vedea că Stanciu are calitate. A devenit un fotbalist important”

Cum era atmosfera în vestiar la Vaslui?

Ne înțelegeam, era plăcut în vestiar. Noi am jucat un fotbal de valoare, aveam jucători de nivel înalt, Sânmărtean, Wesley, Adailton și alții, am demonstrat împreună un fotbal bun.

Pavol Farkas (stânga), respingând acrobatic din fața lui Djibril Cisse la 0-0 cu Lazio, în grupele Europa League (Foto: Imago)

Ai fost coleg la Vaslui cu Nicolae Stanciu, care avea 18 ani atunci. Îți amintești de el? Cum era?

De atunci se vedea că are calitate. Știam că are în față o carieră foarte bună. A fost exact cum mă așteptam, a devenit un fotbalist important.

„Sper să facem o fotografie împreună”

Ai un mesaj pentru Stanciu?

(Râde). Eeei! Sper să facem o fotografie împreună înainte de meci, poate și după aceea.

Și un mesaj?

Vreau să zic multă baftă României, dar noi avem obiectivul nostru. Să câștigăm acest joc. Dincolo de fotbal, nu se schimbă nimic. Doresc să salut toată echipa României, să iasă un meci frumos. Vedem miercuri rezultatul.

