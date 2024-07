ROMÂNIA-SLOVACIA. Edi Iordănescu (46 de ani), selecționerul României, este foarte încrezător înaintea meciului care îi poate duce pe „tricolori” în optimile de finală ale EURO 2024.

România-Slovacia se joacă miercuri, 26 iunie, cu începere de la ora 19:00, live Text pe GOLAZO.ro și în direct la Pro TV.

Mesajul lui Edward Iordănescu înaintea meciului decisiv

Cu 2 zile înaintea meciului cu Slovacia, Edi Iordănescu a transmis un mesaj tuturor fanilor „tricolorilor” pe care îi îndeamnă să fie alături de echipă indiferent de rezultat.

„Când suntem toți împreună, nu există limite!!! Braț la braț până la final și după el!!”, a transmis Edi Iordănescu pe Instagram.

Mesajul care l-a emoționat pe selecționer

De altfel, Edi Iordănescu a primit și un mesaj de la un „naționalist convins” așa cum l-a numit selecționerul.

„Azi am primit un mesaj de la un prieten, un roman adevărat. Un nationalist convins!! Mesaj pe care il impart cu voi:

«Stau in hotel si incep sa fie din ce in ce mai multi romani. O sa ii simtiti daca stati aici. Partea interesanta ca sunt foarte diversi, e o Romanie in miniatura.

Poate ne despart multe , dar ne apropie o idee de a fi demni, mandri de ceea ce suntem. Nu ne mai ascundem ca suntem Romani, nu punem privirea in pamant cand suntem intrebati de unde suntem. Ne uitam in ochii lor si spunem din Romania.

Suntem demni. In teren asa am vazut, oameni demni, curajosi , mandrii de cine sunt, de unde vin, de ce vor, de unde or sa ajunga. Mandrii ca suntem in galben. Mandrii sa ne cantam imnul si sa fluturam steagul.

Voi acolo in teren, sunteti NOI , acei NOI care nu suntem mai prejos ca nimeni, care calcam apasat si luam ceea ce este al nostru, fara ezitare, fara rusine si fara mila E dreptul nostru, unul castigat.

Ati reusit sa faceti asta , acolo pe scena asta sa fiti ceea ce meritam sa fim, o natie de oameni demni, talentati si constienti de valoarea lor. Multumim pentru asta! Pasim mai departe! Hai Romania !»” este mesajul postat de Edi Iordănescu pe rețelele de socializare.

Cum se califică România în optimile EURO 2024

Până la calculele complicate să le epuizăm pe cele simple:

victorie cu Slovacia: România câștigă grupa dacă Belgia nu câștigă cu Ucraina, altfel va termina pe locul 2;

egal cu Slovacia: România câștigă grupa dacă Ucraina și Belgia termină la egalitate, iar „tricolorii” marchează cel puțin același număr de goluri pe care îl reușesc și „dracii roșii” în ultima rundă.

Acum trecem la situația în care România pierde în ultima rundă cu Slovacia, rezultat care ne aruncă pe locul 3 DACĂ Belgia o învinge pe Ucraina. Altfel vom termina ultimii.