Sandro Tonali (24 de ani) a fost suspendat pentru 10 luni din fotbal, după ce a pariat pe meciurile echipei la care era legitimat, AC Milan și Brescia.

Mijlocașul lui Newcastle a rememorat momentele grele prin care a trecut cât timp a fost suspendat din cauza pariurilor sportive.

Sandro Tonali a revenit în fotbalul mondial anul trecut, la Newcastle, iar, recent, a oferit un interviu pentru presa italiană în care a povestit prin ce a trecut în perioada în care a fost suspendat.

Sandro Tonali: „Nu puteam lua medicamente specifice. Aș fi picat testul antidoping”

Italianul a povestit că această suspendare l-a schimbat în bine și l-a făcut să realizeze cât de rău era stilul său de viață anterior:

„Nu e exagerat să vorbim despre o primă și o a doua viață. Stilul meu era negativ. Eram închis față de toți și asta m-a făcut să-mi schimb comportamentul, chiar și cu oamenii pe care îi iubeam și care mă iubeau. Eram așa la antrenament și acasă, cu prietenii și familia”.

Internaționalul italian și-a amintit cum a început adicția sa pentru pariurile sportive și a povestit:

„Nu-mi amintesc de primul pariu. A devenit un obicei pe la 17-18 ani. Și s-a normalizat când a început să-mi ocupe mult timp. Faptul că era online m-a orbit complet și m-am închis într-o bulă.

Cred că nu mi-am dat seama niciodată că devenea o dependență. Când cineva se află într-o astfel de situație e greu să-l întrebi dacă e bolnav. Răspunsul va fi mereu nu. Chiar dacă simte că nu e așa. Nu crezi că ai o problemă și încerci s-o ascunzi”.

Tonali: „Stabilitatea financiară m-a împiedicat să realizez gravitatea situației”

Mijlocașul italian a transmis că recuperarea a fost extrem de grea, având în vedere că nu simțea faptul că pierde bani, din cauza stabilității financiare.

„În lunile în care am fost departe de teren, am petrecut mult timp cu psihologul. Rolul lui era să mă facă să înțeleg cum am ajuns în situația asta.

De obicei, înțelegi când pierzi ceva: familia, locul de muncă sau salariul. În cazul meu însă, stabilitatea financiară m-a împiedicat să realizez gravitatea situației. A fost un proces de recuperare dificil.

Nu puteam lua medicamente specifice, pentru că 95% dintre ele m-ar fi făcut să pic testele antidoping, așa că totul a fost o călătorie mentală: a durat luni de zile, cu un psiholog și un psihiatru. În ultimul an, am stat fără telefon timp de 6 luni, am simțit o senzație de libertate”, a spus Sandro Tonali, potrivit La Repubblica, citat de gsp.ro.