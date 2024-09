Simona Halep (32 de ani, #1.135 WTA) a reacționat la scurt timp, după ce Naomi Osaka (26 de ani, #75 WTA) a anunțat că va fi antrenată de Patrick Mouratoglu (54 de ani).

Iubitorii tenisului din România îl cunosc foarte bine pe francezul Mouratoglou, acesta fiind antrenorul Simonei Halep în momentul declanșării scandalului de dopaj în care a fost implicată sportiva originară din Constanța.

Ce spune Simona Halep despre colaborarea lui Mouratoglou cu Naomi Osaka

Sportiva din România a avut cuvinte de laudă la adresa fostului său antrenor și este convinsă că sportiva niponă va face treabă bună dacă îl va asculta pe Mouratoglu.

De asemenea, Halep a declarat că a rămas în relații normale cu antrenorul în vârstă de 54 de ani.

„Văd o colaborare destul de bună. Dacă Osaka e dispusă să muncească și să facă ceea ce a făcut în trecut, eu cred că o să facă o echipă bună. Patrick e un antrenor care motivează foarte mult, are acest har și e foarte strict, pe tactică, pe statistici.

Suntem în relații normale, nici bune, nici rele . Eu sunt OK, am o energie pozitivă, merg înainte, am lăsat subiectul în urmă. Vreau să mă bucur de ceea ce mai pot să fac în tenis și în viață” a declarat Simona Halep, potrivit digisport.ro

Viața este și după sport, am înțeles asta în ultimii doi ani, m-a ajutat să mă maturizez. Ăsta a fost cel mai mare câștig din perioada asta, că sunt foarte bine cu mine Simona Halep

Simona Halep va juca la Hong Kong

Turneul de la Hong Kong va avea loc în perioada 26 octombrie - 3 noiembrie și va fi dotat cu premii în valoare de aproximativ 600.000 de euro.

Printre adversarele Simonei Halep de la Hong Kong se regăsesc: Emma Răducanu, Leylah Fernandez, Wan Xi Yu, Yuan Yue, Danielle Collins și Katie Boulter.

De când și-a ispășit pedeapsa de nouă luni de suspendare în cazul scandalului de dopaj, Simona a evoluat doar în două partide, ambele pierdute.

În martie, Simona a pierdut în turul 1 de la Miami, scor 1-6, 6-4, 3-6, în fața Paulei Badosa.

Două luni mai târziu, Halep pierdea în primul tur al challengerului de la Paris, scor 5-7, 2-3, împotriva americancei McCartney Kessler.

Așadar, Simona Halep se pregătește de cel de-al treilea său meci din ultimele 26 de luni!

Ultima victorie a Simonei în circuit: pe 17 august 2022, contra Anastasiei Potapova, scor 6-4, 3-6, 6-3.