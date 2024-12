Simona Radiș, 25 de ani, spune că staff-ul lotului olimpic de canotaj poate surmonta plecarea antrenorului principal, Antonio Colamonici.

Campioana olimpică e de părere că italianul a făcut-o, prin metodele de pregătire, o canotoare mai bună.

Plecarea lui Antonio Colamonici a venit pe neașteptate pentru sportivii din lotul olimpic de canotaj, acolo unde italianul era antrenor principal. Surse GOLAZO.ro au analizat pe larg acest caz.

Sportivii au fost și ei luați prin surprindere și mulți dintre ei regretă decizia lui Colamonici de a semna cu Federația Italiană de specialitate, acolo unde va fi coordonator al lotului de canotaj.

Simona Radiș, despre plecarea lui Antonio Colamonici: „Nu o consider o pierdere”

Simona Radiș, de două ori campioană olimpică, la dublu vâsle și în barca de 8+1, nu crede că plecarea unuia dintre principalii artizani ai revirimentului canotajului românesc, Colamonici, este o pierdere.

Într-un scurt interviu acordat GOLAZO.ro între două ședințe de pregătire, Simona a vorbit despre ce a adus bun italianul, precum și despre viitorul canotajului românesc.

Bună ziua, Simona. E o pierdere importantă plecarea antrenorului principal Antonio Colamonici de la lotul olimpic de canotaj?

Nu o consider o pierdere. E o schimbare, iar noi, ca sportivi, suntem obișnuiți să îmbrățișăm schimbările. Să ne adaptăm. Mai ales că, în sport, câștigă cei care au o putere mai mare de adaptare. Am aflat și noi acum 2-3 zile. Ne-a luat un pic prin surprindere, dar mergem mai departe.

Cum a fost comentată, între voi, sportivii, plecarea italianului?

Nu prea am avut timp să discutăm. Adversarii noștri se antrenează, așa că nu e vreme de pierdut. Avem o echipă foarte bine pregătită alături de noi, din fericire. Antrenori, staff medical. A plecat Antonio, dar el e un singur om. Avem mulți specialiști formați în ultimii ani, iar eu cred că lucrurile vor continua să meargă foarte bine. Sper să obținem rezultate și mai bune de acum înainte.

Domnul Colamonici a avut un contract, s-a terminat și a semnat cu Federația din Italia. Nu știu ce l-a nemulțumit, dar poate și scandalul cu premierile. Poate și faptul că încă nu s-au încasat banii de la Guvern, primele pentru JO de la Paris, a contat. Valentin Gavril, președinte interimar Federația Română de Canotaj

Ce a adus nou și bun italianul Colamonici?

În primul rând, altă mentalitate. Asta a schimbat, în primul rând. Iar asta a făcut diferența. Noi, ca și sportivi, am început să ieșim la antrenament pentru că ne doream. Foarte important. Am făcut sport pentru că ne plăcea, pur și simplu. Am redescoperit pasiunea pentru canotaj. Nu mai simțeam presiunea. Sau «greul».

Simona Radiș: „Nu au venit primele”

A modificat și antrenamentele? De aici plăcerea redescoperită?

Nu neapărat. Au fost mai variate, e adevărat, dar mai important e că a schimbat programa. Trei săptămâni ne pregăteam în cantonament, iar una acasă. Înainte nu exista acea săptămână de antrenament acasă. Și era apăsător și greu să nu îi vezi pe cei dragi atâta vreme. El a înțeles asta și a rezolvat problema.

Antrenorii români, mai ales cei mai în vârstă, bănuiesc că au aceleași reflexe vechi în ceea ce privește antrenamentul. Ar fi util să vină tot un străin la lotul olimpic de canotaj?

Nu știu dacă e necesar tot un antrenor din afară. Noi am rămas cu mulți antrenori români care au fost zilnic alături de noi și au văzut metodele lui Antonio. Au învățat de la el, ne cunosc foarte bine și pe noi, așa că, cu siguranță, pot pune în practică metodele potrivite pentru a avea rezultate. Momentan ne antrenăm noi, cu românii noștri.

Pe tine, Simona Radiș, te-a ajutat Colamonici să devii o canotoare mai bună?

Da, cu siguranță. A fost foarte bun pentru mine și el e un antrenor deosebit. A fost o etapă în care ne-a ajutat. Știi vorba aceea cu «omul potrivit la locul potrivit»? El a fost omul potrivit la momentul potrivit. Însă acum drumurile noastre s-au separat. Va continua să fie un antrenor bun, iar noi vom fi aceiași sportivi de calitate. Dar îi mulțumesc pentru cum a avut grijă de noi.

12 medalii de aur a câștigat Simona Radiș pentru România la Jocurile Olimpice, Campionate Mondiale și Europene.

Vin sărbătorile, Simona. A venit Moș Nicolae cu primele pentru medalii câștigate la JO Paris 2024?

Încă nu, dar, din ce am înțeles, zilele acestea vor intra în conturi. S-au aprobat, iar Moș Crăciun vine cu daruri.