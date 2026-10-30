Sir Patrick Stewart a murit miercuri, în Los Angeles, la vârsta de 86 de ani.

Britanicul a fost un mare fan al fotbalului, fiind o viață întreagă fanul lui Huddersfield United. L-a apreciat și pe Lionel Messi, una dintre marile legende ale sportului, pe care a și avut ocazia să-l întâlnească în 2017.

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Stewart l-a cunoscut pe Messi la a doua ediție a galei FIFA The Best, organizată la Londra, unde fusese invitat să prezinte premiul FIFA Fair Play.

Sir Patrick Stewart, copleșit de emoții când povestea despre întâlnirea cu Messi: „Ziua în care am cunoscut un zeu!”

Imaginile sunt de la 4 zile distanță de acel moment, când Stewart s-a aflat pe scenă la un eveniment organizat de fundația sindicatului actorilor din SUA.

Discuția a ajuns la fotbal și, inevitabil, la întâlnirea care l-a marcat pe britanic. Sir Patrick Stewart vorbește vizibil emoționat despre cum a reușit să ajungă la starul argentinian. Totul pentru soția sa:

„Această mână a fost mâna lui Lionel Messi! Nu pentru că îmi doream eu neapărat să-l cunosc, ci pentru că soția mea își dorea. Lionel Messi a convertit-o la fotbal. Nu era deloc interesată până când nu l-a văzut cum joacă.

Știam că va fi la eveniment și i-am spus soției mele: «Dacă e acolo, voi face tot ce pot ca să vă aduc față în față». Ea m-a întrebat: «Și dacă o să fie celebrity pass-ul meu (n.r. - vedetă cu care îl poate înșela fără consecințe)?». I-am zis că sunt total de acord”.

Apoi descrie pas cu pas drumul către Messi, unul în care a trecut pe lângă o altă legendă, Cristiano Ronaldo:

„Eram în primul rând, dar el era în cealaltă parte a sălii. Am decis ca la final să fug spre el. Cum s-a terminat, m-am întors către soția mea: «Vino după mine și stai aproape».

Am țâșnit apoi spre Messi prin mulțime. Probabil lumea credea că e vorba de o urgență. M-am lovit de pază și am început să spun, îmi pare rău, cred că m-am făcut de rușine, strigam: «Sunt Patrick Stewart, sunt Patrick Stewart».

L-am văzut pe Cristiano Ronaldo ridicând capul: «Oh, uite-l pe tipul ăla!». Nu puteam să-l văd pe Leo. El se aplecase între scaune și, fiind scund, a dispărut. S-a ridicat, s-a întors și eram față în față. Și fața lui... mă apucă emoțiile și acum. Efectiv zâmbea larg în fața mea”.

„Domnule Messi, vă rog, soția mea...”

După ce a reușit să ajungă în fața fotbalistului, Stewart i s-a adresat în spaniolă: „Domnule Messi, vă rog, soția mea...”.

Apoi a obținut „trofeul” dorit de Sunny, soția sa: „Au dat mâna și l-am rugat să facă o poză cu ea. Eu am făcut poza, nu selfie, ci o poză cu Messi și nevasta mea”.

Dar interacțiunea lor nu s-a încheiat aici: „Soția lui a venit lângă noi și mi-a spus: «Și eu vreau o poză cu tine!»”. Îl recunoscuse și ea!

I met a God tonight! #LeoMessi #TheBest FIFA Football Awards 2017 https://t.co/S0mne74jLm — Patrick Stewart (@SirPatStew) October 23, 2017

În poză apare și Cristiano Ronaldo!

Un detaliu amuzant este că, deși Stewart l-a ignorat pe Ronaldo în drumul său spre Messi, portughezul apare și el în fotografia cu starul argentinian. Cristiano primise trofeul The Best înainte de finalul galei și încă se afla pe scenă în momentul în care actorul s-a pozat cu Messi.

Stewart a publicat fotografia și în urmă cu patru ani, după ce Argentina a învins Marocul, scor 2-0, și s-a calificat în finala Cupei Mondiale din Qatar. Mesajul care însoțea imaginea era: „Ziua în care am cunoscut un zeu”.

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