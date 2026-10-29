A murit Sir Patrick Stewart Ținea cu o echipă surprinzătoare: „Toți credeau că sunt fan United sau Chelsea”. Ajunsese în conducerea clubului!
Sir Patrick Stewart a murit la 86 de ani, după o carieră de șase decenii în teatru, film și televiziune. Foto: Imago
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A murit Sir Patrick Stewart Ținea cu o echipă surprinzătoare: „Toți credeau că sunt fan United sau Chelsea”. Ajunsese în conducerea clubului!

alt-text Florin Dincă
alt-text Publicat: 29.10.2026, ora 23:46
alt-text Actualizat: 29.10.2026, ora 23:46
  • Sir Patrick Stewart a murit la 86 de ani, după o carieră de șase decenii în teatru, film și televiziune.
  • Celebrul actor britanic, cunoscut pentru rolurile din „Star Trek” și „X-Men”, a fost fanul înrăit al unei echipe surprinzătoare.
  • Totul despre pasiunea sa pentru echipa din Anglia, în rândurile de mai jos.
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Sir Patrick Stewart, unul dintre cei mai mari actori britanici, a murit la vârsta de 86 de ani. Anunțul a fost făcut de familia sa, printr-un comunicat publicat pe rețelele de socializare, în care a dezvăluit că actorul s-a stins din viață miercuri, 28 octombrie, la locuința sa din Los Angeles, în prezența soției sale, Sunny.

Stewart a fost un nume emblematic în teatru și film, fiind recunoscut în întreaga lume pentru rolul căpitanului Jean-Luc Picard din seria Star Trek, dar și pentru cel al profesorului Charles Xavier din X-Men și universul Marvel. În 2010, regina Elisabeta a II-a i-a acordat titlul de cavaler pentru contribuțiile sale.

Patrick Stewart a continuat să își urmeze pasiunea până la finalul vieții. Ultima sa apariție pe marele ecran va fi tot în rolul Profesorului X. Și avea loc în decembrie, în Avengers: Doomsday, unul dintre cele mai așteptate filme ale anului.

Sir Patrick Stewart a murit la 86 de ani

Familia a anunțat că Patrick Stewart a murit după o perioadă scurtă în care s-a confruntat cu boala Alzheimer și demența cu corpi Lewy.

„A fost înconjurat cu căldură de familie și prieteni, în prezența muzicii live, a rugăciunilor, lacrimilor, râsetelor și a acelui tip de emoție profundă pe care numai el o putea inspira, după o viață întreagă dedicată tuturor celor care l-au iubit.

Îi vom păstra pentru totdeauna în amintire chipul senin și împăcat, o amintire durabilă a grației sale de neînvins”, a dezvăluit familia sa în comunicatul în care au anunțat decesul.

Patrick Stewart, cel mai mare fan Huddersfield Town

Dincolo de cariera impresionantă din lumea spectacolului, Patrick Stewart a fost un suporter înfocat al lui Huddersfield Town, echipa din orașul său natal, pe care a susținut-o încă de la vârsta de 7 ani.

Născut în Mirfield, în comitatul West Yorkshire, actorul a rămas aproape de clubul său de suflet inclusiv după ce a devenit unul dintre cele mai cunoscute nume de la Hollywood.

Stewart a fost prezent pe stadionul Wembley în mai 2017, la unul dintre cele mai importante momente din istoria recentă a clubului. Huddersfield a învins-o atunci pe Reading în finala barajului de promovare în Premier League, după 0-0 la finalul celor 120 de minute și 4-3 la loviturile de departajare.

Huddersfield a fost mereu echipa mea. Văd fiecare meci, de obicei cu 24 de ore mai târziu. Sunt însă mereu mândru când lumea mă recunoaște drept fan Huddersfield. Patrick Stewart

Promovarea a fost una istorică pentru Huddersfield, care revenea în prima ligă engleză după o absență de 45 de ani. Clubul se află acum în League One, al treilea eșalon din Anglia.

Actorul a continuat să urmărească echipa și în ultimii ani de viață. Ultima sa prezență pe stadion a fost consemnată pe 9 noiembrie 2024, la partida cu Crawley Town.

În 2023, Patrick Stewart vorbea despre importanța pe care Huddersfield Town o avea în viața sa și despre felul în care își organiza programul pentru a urmări meciurile echipei favorite, chiar dacă se mutase în Statele Unite.

„Nu ratez niciun meci. Văd fiecare partidă la televizor. iFollow (n.r. - aplicația pe care se pot urmări meciurile din ligile inferioare engleză) este foarte util pentru asta.

Este o parte importantă a săptămânii mele. Soția mea știe cât de important este pentru mine și, uneori, înregistrez meciurile și trebuie să-mi aleg un interval special de două ore în care să le urmăresc. Este grozav, pentru că poți derula înapoi și toate celelalte”, mărturisea actorul, conform presei engleze.

„Toți cred că țin cu United sau Chelsea”

În urmă cu 3 ani, acesta fusese prezent la un eveniment important din istoria clubului. În pub-ul The Albert, locul unde clubul se înființase cu mai bine de un secol în urmă, a primit o placă comemorativă.

Atunci spunea că toți cei care află cu ce echipă ține rămân mască. „Prietenii care știu că îmi place fotbalul mă întreabă: «Cu cine ții? Manchester United? Chelsea?». Iar eu le zic Huddersfield Town. Și sunt uimiți. Imediat le spun: «Oh, hai să îți povestesc! Este de fapt unul dintre cele mai faimoase cluburi istorice din Marea Britanie». Primul cu 3 titluri consecutive”, povestea Stewart, conform Huddersfield Hub.

În 2010, Stewart fusese numit președintele academiei clubului, într-o perioadă în care Huddersfield încerca să atragă sponsori și să-și dezvolte structura de formare a tinerilor fotbaliști.

3 titluri
de campioană a Angliei are Huddersfield, ultimul cucerit în urmă cu 100 de ani

Huddersfield Town a reacționat după anunțul morții sale, transmițând un mesaj de condoleanțe familiei și celor apropiați.

„Toți cei de la Huddersfield Town sunt profund îndurerați să afle de moartea suporterului nostru de-o viață, Sir Patrick Stewart. Gândurile noastre se îndreaptă către familia sa și către cei dragi, în aceste momente triste.

Un titan al meseriei sale și o legendă, un erou pentru milioane de oameni din întreaga lume, moștenirea sa va dăinui. Extrem de mândru de originile sale din Yorkshire, Sir Patrick a fost un Terrier în toate sensurile cuvântului și suntem mândri că l-am putut considera unul de-al nostru.

Odată Terrier, pentru totdeauna Terrier”, a transmis clubul.

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