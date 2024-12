FRANȚA - ROMÂNIA 30-25. Florentin Pera, selecționerul României, a transmis la finalul partidei că Sonia Seraficeanu (27 de ani) are șanse mici să joace vineri cu Suedia, de la 16:30, în al doilea meci din grupele principale.

Handbalista de la Gloria Bistrița a ieșit accidentată în timpul partidei cu Franța.

În ciuda rezultatului nefavorabil, elevele lui Florentin Pera au luptat până în ultima clipă, reușind să le egaleze pe franțuzoaice de trei ori în ultimul sfert de oră.

România, fără Sonia Seraficeanu cu Suedia

Handbalista de la Gloria Bistrița a ieșit accidentată în timpul reprizei secunde, iar aceasta nu va putea fi recuperată până la partida de vineri, împotriva Suediei. Echipa națională a României rămâne doar cu Oana Borș pe poziția de extremă dreaptă.

După fluierul final, Florentin Pera, selecționerul României, a declarat că handbalista a suferit o accidentare la piciorul drept.

„A fost o lovitură, pare că poate călca, dar nu se știe. Ea a mai avut o ruptură musculară identică după un fault asemănător. Problema e deasupra genunchiului drept.

I s-a întâmplat și la club. Vreau să cred că acum nu este așa grav. Nu avem nicio veste deocamdată. Pentru meciul de mâine nu va fi sigur, e foarte scurt timpul. E greu cu o singură extremă pentru restul turneului. Vom vedea”, a spus Florentin Pera, potrivit gsp.ro.

Florentin Pera: „Am jucat de la egal la egal”

Selecționerul „tricolorelor” a spus că este mulțumit de elevele sale și a identificat unde s-a pierdut meciul din această seară.

„Am făcut un joc foarte bun. Vreau să îmi felicit jucătoarele pentru acest joc. Am întâlnit una dintre cele mai bune echipe din lume. Au un lot experimentat, noi avem o echipă tânără. Azi nu am fost mai prejos! Am jucat de la egal la egal. Am stat bine în apărare, doar mici momente în care nu am fost foarte concentrați. Am arătat maturitate în joc.

Lipsa de experiență din final s-a văzut. Am irosit niște oportunități bune. Acolo s-a văzut că Franța are multe turnee finale la activ. Au omogenitate. Cred că România a arătat azi foarte bine. E un joc care ne dă speranțe pentru viitor! Am încredere că vom putea învinge și echipe de talia Franței”, a spus Florentin Pera

„Tricolorele” au pierdut ultimele 11 confruntări directe contra adversarelor din Hexagon.

Următorul meci al României este programat vineri, de la ora 16:30, împotriva Suediei.

Clasamentul actualizat al grupei principale

Echipă Golaveraj Puncte 1. Franța 65-47 4 2. Ungaria 32-25 2 3. Muntenegru 27-25 2 4. Suedia 58-57 2 5. România 50-57 0 6. Polonia 47-68 0 *primele două clasate se califică în semifinale *primele două clasate se califică în semifinale