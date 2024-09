ROMÂNIA - LITUANIA 3-1. Nicolae Stanciu, căpitanul naționalei, a dezvăluit că „tricolorii” au fost nevoiți să folosească niște „crampoane exagerat de mari” pe gazonul deplorabil din Ghencea.

Valentin Mihăilă, extrema Parmei, a declarat că se bucură că îl are selecționer pe Mircea Lucescu

România - Lituania 3-1. Stanciu: „Ne-a dezavantajat gazonul”

Nicolae Stanciu a dezvăluit că fotbaliștii naționalei au fost nevoiți să își schimbe crampoanele la ghete după ce au văzut cum arată gazonul din Ghencea.

„Suntem bucuroși că am început Liga Națiunilor cu șase puncte. Acum așteptăm următoarea convocare.

Ne-a dezavantajat foarte mult gazonul. Am auzit reacțiile și mi-am dat repede seama care e situația.

Cred că toți ne-am schimbat crampoanele de la ghete și ne-am pus unele exagerat de mari ca să avem stabilitate.

Până la urmă am reușit să marcăm de trei ori și să luăm cele trei puncte”, a declarat Nicolae Stanciu la Prima TV.

Efectul Il Luce. Mihăilă: „Este superb să înveți de la dânsul”

Valentin Mihăilă a marcat primul său gol la națională în „era Lucescu”. Fotbalistul Parmei a avut numai laude la adresa selecționerului României:

„Mircea Lucescu ne-a zis că nu a fost OK că am intrat în jocul lor. Este superb să înveți de la dânsul. Am un coleg în echipă, la Parma, Hernani, mi-a spus multe lucruri frumoase despre el. Este o bucurie că pot învăța de la el”.

Mister a venit cu un entuziasm foarte mare, ne-a transmis acest lucru, l-am simțit. Când vorbim despre Mircea Lucescu ca antrenor nu putem spune nimic negativ. Doar când îl ai în față îți dă o încredere incredibilă și acest lucru s-a simțit. Radu Drăgușin, Prima TV

Clasament

Echipă Puncte Golaveraj 1. România 6 6-1 2. Kosovo 3 4-3 3. Cipru 3 1-4 4. Lituania 0 1-4

Programul României în Liga Națiunilor

6 septembrie 2024, 21:45: Kosovo – România 0-3

9 septembrie 2024, 21:45: România – Lituania 3-1

12 octombrie 2024, 21:45: Cipru – România

15 octombrie 2024, 21:45: Lituania – România

15 noiembrie 2024, 21:45: România – Kosovo

18 noiembrie 2024, 21:45: România – Cipru

Următoarele meciuri ale naționalei României în grupa din Liga Națiunilor vor fi pe 12 octombrie (Cipru, deplasare) și 15 octombrie (Lituania, deplasare).