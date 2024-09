ROMÂNIA - LITUANIA 3-1. Alexandru Mitriță (29 ani) a revenit la echipa națională sub comanda lui Mircea Lucescu.

Atacantul Universității Craiova i-a răsplătit încrederea selecționerului cu un gol.

Mitriță nu a fost pe placul lui Edi Iordănescu și a lipsit în ultimii doi ani și jumătate de la naționala României, deși a fost unul dintre cei mai în formă jucători din campionatul României.

ROMÂNIA - LITUANIA. Alexandru Mitriță: „Trebuia să-l răsplătesc pe Mircea Lucescu”

Mitriță a fost convocat de Mircea Lucescu pentru „dubla” din Liga Națiunilor.

A jucat puțin în meciul cu Kosovo, dar a fost introdus mai devreme pe teren în partida cu Lituania și a stabilit scorul final marcând în prelungiri ('90+2).

„Mândrie, fericire, asta înseamnă pentru mine acest gol. Sunt foarte bucuros că am revenit și am marcat, dar cel mai important este că am câștigat.

Trebuia să-l răsplătesc (n.r. pe Mircea Lucescu), îi mulțumesc că a avut încredere în mine chiar dacă s-au vorbit multe chestii negative la adresa mea. Pentru mine este o onoare să lucrez cu dânsul și să fiu iar la națională”, a spus Mitriță la DigiSport.

„S-a văzut că suntem o echipă unită”

Atacantul Universității Craiova a spus că echipa națională trebuie să rămână concentrată indiferent de adversar.

„Sunt emoții foarte mari, pe bancă ai mai multe, în teren uiți de ce se întâmplă și ești focusat acolo. E important că am câștigat pe un teren foarte greu și am acumulat 6 puncte.

Trebuie să ne focusăm la fiecare antrenament, la fiecare meci, ați văzut și în această seară că Lituania era să ne întoarcă, am jucat foarte bine în a doua repriză și s-a văzut că suntem o echipă unită”, a mai declarat Mitriță.

Toată lumea aștepta să dau gol, mai ales eu așteptam. Sunt foarte bucuros că m-am întors, am câștigat și că am putut marca. Alexandru Mitriță

Clasament

Echipă Puncte Golaveraj 1. România 6 6-1 2. Kosovo 3 4-3 3. Cipru 3 1-4 4. Lituania 0 1-4

Programul României în Liga Națiunilor