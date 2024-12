Ștefania Stoica (21 de ani) și Lorena Ostase (27 de ani) au comentat înfrângerea României cu Muntenegru, scor 27-25, la Campionatul European de handbal feminin .

. Meciul decisiv cu Serbia va avea loc marți, de la ora 19:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Ștefania Stoica și Lorena Ostase, handbalistele naționalei României, au vorbit despre înfrângerea suferită în fața Muntenegrului, scor 25-27.

Muntenegru - România 27-25. Ștefania Stoica: „Nu am crezut că vom pierde”

Ștefania Stoica, interul stânga de la Rapid, a recunoscut că, deși echipa a avut momente bune, nu a reușit să gestioneze corect unele faze ale meciului.

„Cred că toate meciurile din grupă o să fie și au fost de luptă. Știam că ne aflăm într-o grupă cu niște echipe foarte ambițioase.

Nici când am fost conduse la o diferență de 5-6 goluri nu am crezut că vom pierde . Credeam că putem câștiga. Din păcate, nu am putut să gestionăm puțin mai bine unele atacuri

Meciul cu Serbia este unul în care trebuie să dăm totul. Am simțit o îmbunătățire încă de la meciul cu Cehia. Nu trebuie să le subestimăm, și ele vor veni cu foarte multă ambiție. Trebuie să jucăm puțin mai cu capul, să spun așa”, a declarat Ștefania Stoica, potrivit gsp.ro.

Este frumos să primești minute de joc. Colegele, fanii, antrenorii au încredere în mine. Este un „boost” de energie când aud fanii din tribune. Știam că vor fi foarte greu de desfăcut în zona centrală. Ne-am antrenat să ducem jocul spre margine. Nu comentez arbitrajul. Nu am simțit atât de tare duelurile Ștefania Stoica

Lorena Ostase: „Cu Serbia va fi total alt meci”

Lorena Ostase, pivotul de la Rapid, a menționat că echipa a jucat sub presiune, ceea ce a dus la unele greșeli tactice.

„Ne-am așteptat la un meci foarte tare din punct de vedere fizic, dar nu a fost așa. Nu am făcut ceea ce trebuia să facem, iar asta m-a speriat.

Am spus mai devreme, cred că avem un trac și nu înțeleg de ce. Am jucat în formula asta de când a început anul și știm cum decurge un meci.

Noi știam că nu trebuie să ne luptăm cu ele și nu știm de ce am făcut-o, nu am respectat ceea ce trebuia să facem din punct de vedere tactic ”, a declarat Ostase, conform sursei citate.

Cu Serbia va fi total alt meci. La meciul cu Serbia cred că va fi o eliberare, trebuie să luptăm. Acest meci a fost altfel, a fost pe bătaie. Când am revenit de la minus două goluri am avut eliminare, iar asta ne-a oprit un pic Lorena Ostase

România are nevoie de o victorie cu Serbia în ultima etapă. Meciul este programat marți, de la ora 19:00.

Clasament Grupa B Euro 2024

Echipă Meciuri Puncte 1. Muntenegru 2 4 2. România 2 2 3. Cehia 1 0 4. Serbia 1 0

*primele două clasate se califică în grupele pricipale, unde păstrează, unde păstrează doar punctele obținute cu cealaltă echipă calificată