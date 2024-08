În cele 5 sporturi de echipă populare de la JO, fotbal, baschet, handbal, volei și polo, Europa bifează mai bine de două treimi din țări în penultimul act

România n-a mai fost într-o semifinală de JO de 4 decenii, echipa de handbal masculin a luat bronzul la Los Angeles 1984

Singurul sport la care am fost prezenți la Paris e polo băieți, însă am pierdut toate meciurile și am terminat pe ultimul loc

Ultimele medalii la jocurile colective pe care România le-a cucerit sunt cele 3 bronzuri la handbal (1980, 1984) și volei (1980), toate la masculin

Stăm bine în clasamentul pe medalii la JO de la Paris.

Suntem în primele 15 țări, dar stăm cu adevărat bine în sportul românesc sau medaliile cucerite până acum vin pe niște performanțe individuale, care au în spate fie un sportiv excepțional, exemplul lui David Popovici, fie un sport, canotajul, care se face în continuare după sistemul sovietic, cu 10-11 luni de stat în cantonament?

Suntem „Team România”, dar nu avem nici o echipă decentă

Țara noastră participă, așa cum se întâmplă și cu celelalte state, sub titulatura de Team România. Adică Echipa România.

Sună frumos, suntem o echipă, dar, de fapt, sportul de echipă nu există pentru și în România.

Cele 5 sporturi de echipă de la actuala ediție a JO au ajuns în faza semifinalelor sau finalelor.

Fotbal Baschet Handbal Volei Polo

* nu au fost luate în calcul rugby în 7, hochei pe iarbă, volei de plajă, sporturi în care România nu a contat niciodată

Care sunt țările din semifinalele celor 5 sporturi la Paris

FOTBAL

Masculin: Franța, Spania, Egipt, Maroc

Feminin: SUA, Brazilia, Spania, Germania

BASCHET

Masculin: SUA, Franța, Germania, Serbia

Feminin: SUA, Franța, Australia, Belgia

HANDBAL

Masculin: Danemarca, Spania, Germania, Slovenia

Feminin: Franța, Norvegia, Danemarca, Suedia

VOLEI

Masculin:Franța, Polonia, SUA, Italia

Feminin: SUA, Italia, Brazilia, Turcia

POLO

Masculin: Ungaria, SUA, Serbia, Croația

Feminin: SUA, Spania, Olanda, Australia

Europa, 27 din cele 40 de țări semifinaliste

Ce ne spune acest tablou? Că SUA e, de departe, țara, luată individual, cu cea mai consistentă prezență.

Dintre cele 20 de semifinale, SUA e în 35% dintre ele.

Totuși, Europa e cea care subordonează sporturile de echipă. Dintre cele 40 de echipe prezente în penultimul act, mai bine de două treimi, 27 la număr, sunt din Europa.

Nu și România. Există însă Polonia, Serbia, Ungaria, Croația, Turcia și chiar și Slovenia. Nu și România.

Prezența în semifinalele celor 5 sporturi de echipă, masculin și feminin

ȚARA NR. ECHIPE SUA 7 Franța 5 Spania 4 Germania 3 Italia 2 Australia 2 Serbia 2 Danemarca 2 Brazilia 2

Câte o echipă au: Suedia, Belgia, Olanda, Egipt, Maroc, Slovenia, Norvegia, Ungaria, Turcia, Polonia, Croația

Dintre cele 15 țări europene, mai mult de jumătate dintre ele au o populație sub cea a României. Nu mai puțin de 9 state sunt sub noi la acest capitol: Olanda, Danemarca, Suedia, Norvegia, Serbia, Belgia, Ungaria, Croația și Slovenia. Ultima dintre acestea are o populație chiar și sub cea a Bucureștiului.

Dacă Europa se apropie de 70% prezență în semifinale, Asia suprinde negativ. Nu are nici măcar o țară. China, Japonia, Coreea, care sunt între primele 7 la clasamentul general pe medalii, nu sunt în luptă pentru o finală, mare sau mică, la actuala ediție.

CONTINENT NR. ȚĂRI SEMIFINALE Europa 27 America de Nord* 7 Africa 2 Oceania** 2 America de Sud 2 Asia 0

* doar SUA

** doar Australia

*** doar Brazilia

Am participat doar la polo. Și am fost cei mai slabi

România a fost prezentă la un singur sport dintre cele 5: polo masculin. Am fost însă, de departe, cei mai slabi. Am pierdut toate cele 5 meciuri, de o manieră clară, am terminat pe ultimul loc în grupă, dar și pe ultimul la JO, fiindcă nici o altă formație n-a mai avut zero puncte.

4 țări din Europa, aflate între primele 20 în clasamentul general pe medalii, nu au fost prezente în semifinalele sporturilor de echipă: România, Marea Britanie, Irlanda și Ucraina

Ultima medalie e de pe vremea lui Vasile Stîngă și Radu Voina

Tabloul pe echipe din prezent e o confirmare a ceea ce s-a întâmplat în ultimii foarte mulți ani cu sportul de echipă de la noi.

Ultima medalie bifată e de acum 40 de ani: echipa de handbal masculin termina pe locul 3 la Los Angeles 1984. Cu Radu Voina antrenor și cu Alexandru Buligan, Vasile Stângă, Dumitru Berbece și Maricel Voinea printre componenții lotului, România a terminat pe locul 2 în grupă, după Iugoslavia, care avea să devină și campioană olimpică. Am câștigat finala mică, 23-19 cu Danemarca.

De atunci, nici un sport de echipă n-a mai câștigat vreo medalie. Adică 10 ediții la rând!

Când am fost ultima dată la JO, cu fiecare sport de echipă în parte

FOTBAL

Masculin: Tokyo 2020 - locul 11

Feminin: niciodată

BASCHET

Masculin: Helsinki 1952 - locul 23

Feminin: niciodată

HANDBAL

Masculin: Barcelona 1992 - locul 7

Feminin: Rio 2016 - locul 9

VOLEI

Masculin: Moscova 1980 - medalia de bronz

Feminin: niciodată

POLO

Masculin: Paris 2024 - locul 12

Feminin - niciodată