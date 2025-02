Rapid mai negociază două mutări  Prima ofertă penru Tidiane Keita , respinsă de Petrolul + Șucu a propus „peste un milion de euro” pentru fotbalistul lui Mititelu

Petrolul Ploiești a refuzat o ofertă de 200.000 de euro primită de la Rapid pentru mijlocașul central Tidiane Keita (28 de ani).

Dan Șucu îl vrea și pe atacantul Vladislav Blănuță (23 de ani). Negocierile cu Adrian Mititelu sunt în desfășurare.

Keita a impresionat în prima parte a sezonului de Superliga, iar mai multe echipe s-au interesat de serviciile francezului în această iarnă.

Potrivit surselor GOLAZO.ro, oficialii giuleșteni le-au transmis celor de la Petrolul că pot oferi 200.000 de euro pentru Keita .

Conducerea „găzarilor” nici nu a vrut să audă: suma este mult prea mică pentru unul dintre cei mai importanți fotbaliști din echipa lui Adrian Mutu.

Tidiane Keita mai are contract cu Petrolul până pe 30 iunie 2026, astfel că „lupii galbeni” nu se grăbesc să-l vândă pe mai puțin de 500.000 de euro, sumă pe care o consideră corectă pentru mijlocașul cotat de transfermarkt.com la 650.000 de euro.

În cazul în care negocierile pentru Keita nu se vor concretiza, Rapid mai are în vedere și alți mijlocași centrali și va aduce cu siguranță un jucător până la finalul perioadei de transferuri.

Keita a fost curtat în această iarnă de mai multe echipe. Pentru noi, ar fi o mare pierdere plecarea lui Keita. Am cerut 500.000 de euro pentru el. La suma aceasta, dacă se va valorifica, îi dăm drumul la Rapid. Atât timp cât perioada de transferuri este deschisă, e posibil orice. Cred că este o sumă corectă. Claudiu Tudor, președinte Petrolul, pentru fanatik.ro

Keita a venit gratis la Petrolul

Tidiane Keita a ajuns la Petrolul Ploiești în vara lui 2024, gratis, după o ultimă experiență în Franța, la Dunkerque.

Fotbalistul născut la Gonesse a fost crescut de academia celor de la Toulouse, însă nu a apucat să debuteze la prima echipă.

În 2014 s-a transferat la US Albi, iar în următoarele opt sezoane a evoluat pentru Albi, US Colomiers, US Orleans și Dunkerque.

25 de meciuri a disputat Tidiane Keita pentru Petrolul în acest sezon: 23 în SuperLiga și 2 în Cupa României. A pasat decisiv la golul lui Alexandru Tudorie din remiza cu Sepsi, scor 1-1.

Dan Șucu îl vrea și pe Vladislav Blănuță și negociază cu Mititelu

Pe lângă linia de mijloc, Rapid vrea să se întărească și pe plan ofensiv, iar Vladislav Blănuță este văzut drept soluția perfect.

Dan Șucu i-a oferit aproximativ două milioane de euro lui Adrian Mititelu, însă patronul clubului FC U Craiova își dorește să obțină o sumă mult mai mare în schimbul starului său.

„Domnul Dan Șucu l-a sunat astăzi pe tatăl meu și a făcut o ofertă pentru Vladislav Blănuță, dar nu s-a ajuns la un consens.

Oferta e mai mare de un milion de euro. Cam toate cluburile care sunt interesate și impresarii care au sunat pentru Blănuță știu cât cerem pe jucător.

Am refuzat două oferte în perioada aceasta. Una din Arabia Saudită de 2,7 milioane de euro și una din Polonia de 2,2 milioane de euro.

Nu se pune problema să plece Vladislav Blănuță pe sumele vehiculate în presă. E aproape de adevăr, nu pot să vă spun suma exactă”, a declarat Adrian Mititelu Jr., fiul patronului de la FC U Craiova, pentru fanatik.ro.

Blănuță este împrumutat până la finalul sezonului la Universitatea Cluj și a marcat 9 goluri în campionat.

Blănuță e un jucător ca și vândut. Numai că eu vreau să iau cel puțin 4 milioane de euro pe el. Adrian Mititelu, patron FC U Craiova, citat de sptfm.ro