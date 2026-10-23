Top weekend matches #11 Care sunt cele mai tari meciuri de fotbal ale weekendului 24-25 octombrie

Avem cinci partide mari în acest weekend în campionatele Europei. Hai să le vedem!

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Începem seria recomandărilor cu un joc fierbinte în Serie A.

Sâmbătă, de la ora 19:00, se dispută Napoli - AS Roma.

De două ori campioană în ultimele patru sezoane, Napoli are un început dificil în acest an, cu Allegri antrenor, pierzând trei din primele șapte etape.

Vrea revanșa în fața propriilor fani după 0-1 pe terenul „lanternei” Venezia, dar o atacă Roma lui Gasperini, care încearcă să cucerească titlul după 25 de ani și e neînvinsă în această stagiune.

Două absențe importante la giallorossi: Dybala și Manu Kone, ambii accidentați.

Tot sâmbătă avem derby în Premier League, Chelsea - Tottenham, de la ora 19:30.

Chelsea vrea să rămână în Top 4 și are al treilea cel mai bun atac din Anglia, dar atenție la apărare.

A primit prea multe goluri, 13 în șapte etape, și nu-l are acum pe Emiliano Martinez. Portarul a fost operat după o fractură de mandibulă.

Tottenham a scăpat de zona retrogradării după prima victorie în campionat, dar îi va fi foarte greu pe „Stamford Bridge”. Chelsea a câștigat ultimele 6 meciuri directe în Premier.

Ultimul joc de sâmbătă! Ajungem în Liga 1, cu derby pe Arena Națională, FCSB - Rapid, la ora 21:00.

De când a venit Reghecampf, roș-albaștrii au două victorii la limită, 1-0 cu Oțelul și 2-1 cu Voluntari, reintrând în zona de play-off.

Dobre e în formă, a reușit o „dublă” la 2-0 cu Corvinul. A înscris și la ultimul meci cu FCSB, dar Rapid pierdut, 1-2. Foto: Raed Krishan

Totuși, Rapid e în formă, are cinci succese consecutive în Liga 1 și așteaptă de mult timp să-și ia revanșa în fața FCSB.

Nu a mai câștigat acest derby din 19 mai 2024 (2-0). De doi ani și jumătate!

Să vedem ce propuneri interesante sunt duminică.

Pornim cu cel mai așteptat meci din Ligue 1, PSG - Lyon, de la 21:45 (programat inițial duminică seară, jocul a fost amânat azi pentru luni din cauza protestelor anunțate în weekend).

Duel la vârf între primele două echipe ale Franței în acest moment.

Parisul vine după o victorie superbă în Liga Campionilor, 4-2 cu Barcelona, dar a pierdut încă trei jucători importanți, Kvaratskhelia, Dembele și Marquinhos, pe lîngă Nuno Mendes, toți accidentați.

Lyon vine ca lider pe „Parc des Princes” și nu uită că a câștigat ultima dată când a jucat pe terenul lui PSG, 2-1 pe 19 aprilie.

Ultima recomandare, cea mai importantă, El Clasico: Barcelona - Real Madrid, de la ora 22:00.

Barca e într-un moment excelent în LaLiga, lider cu maximum de puncte în nouă etape.

Echipa blaugrana pornește ca mare favorită prima confruntare directă a sezonului. O forță în atac, cu o medie de 4,3 goluri marcate pe meci.

Raphinha a câștigat confruntarea cu Bellingham la ultimul Clasico. Foto: Imago

Real are deja două înfrângeri și starea de spirit nu e tocmai bună în vestiarul blanco.

Mourinho nu-l are în lot acum pe Vinicius, suspendat patru etape după eliminarea cu Villarreal.

Acestea au fost cele 5 recomandări din redacția GOLAZO.ro. Spune-ne cum vezi tu meciurile și ce pronosticuri ai!

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