Torino - Parma 0-0  Valentin Mihăilă , gol anulat și o bară! Man nu a fost în lot

Valentin Mihăilă a fost integralist și a contribuit în atacul „cruciaților” în meciul Torino - Parma, încheiat 0-0.

Torino - Parma 0-0. Un gol anulat și o bară pentru Valentin Mihăilă

Prima repriză a început promițător pentru Parma, iar în minutul 10, Mihăilă a marcat un gol frumos, însă reușita a fost anulată pentru un ofsaid la Cancellieri, cel care i-a oferit pasa decisivă.

După acest început de meci destul de activ, echipa antrenată de Fabio Pecchia nu a reușit să mențină același ritm și nu a mai avut ocazii la fel de importante.

În minutul 64, Valentin Mihăilă a încercat să-l surprindă pe portarul advers cu un șut de la marginea careului. Deși execuția a fost bună, mingea a lovit bara.

Parma, locul 14 în Serie A, după cele 19 etape jucate

În urma acestui rezultat, Torino a urcat pe locul 10, cu 21 de puncte acumulate.

Echipa lui Man și Mihăilă se află pe poziția 14 în Serie A, cu 19 puncte acumulate.

Dennis Man nu a fost convocat pentru acest meci din cauza unor dureri la spate, potrivit sportparma.com. Pentru Dennis Man a fost prima absență a sezonului.

Torino - Parma 0-0

Min. 90 - Final de meci

Min. 64 - Mihăilă a trimis un șut de la marginea careului, dar mingea a lovit bara laterală

Min. 46 - Partida s-a reluat

Min. 45 - Pauză

Min. 45 - Valentin Mihaila execută un corner, însă nu reuşeşte să găsească niciun coechipier.

Min. 35 - Valentin Mihaila execută un corner, însă mingea este respinsă.

Min. 11 - Golul a fost anulat

Min. 10 - Mihăilă înscrie, dar Cancellieri, cel care i-a oferit pasa decisivă, se afla în ofsaid.

Faza este verificată VAR

Min. 5 - Mihăilă îi pasează excelent lui Almqvist în careu, dar suedezul pierde mingea

Min. 3 - Mihăilă trimite un şut pe centrul porţii lui Milimkovic-Savic, dar portarul intervine cu ușurință

Min. 1 - Partida a început.

Min. 1 - Fotbaliștii țin un moment de reculegere în memoria lui Aldo Agroppi, fost fotbalist cu peste 200 de meciuri în tricoul lui Torino și un antrenor apreciat în lumea fotbalului italian.

Fostul fotbalist a murit pe 2 ianuarie 2025, la vârsta de 80 de ani.

Torino - Parma, echipe de start

Torino : Milinkovic-Savic - Vojvoda, Maripan, Coco - Lazaro, Vlasic, Ricci, Ilic, B. Sosa - Adams, Karamoh

Rezerve : A. Donnarumma, A. Dembele, K. Limetty, A. Njie, A. Paleari, M. Pedersen, A. Sanabria, A. Tameze, S. Waluzkiewicz

Antrenor: Paolo Vanoli.

Rezerve: Chichizola, E. Corvi, Benedyczak, A. Bonny, Haj Mohamed, M. Keita, G. Leoni, E. Plicco, N. Trabucchi

Antrenor: Fabio Pecchia.

Stadion: Stadio Olimpico Grande Torino

Arbitru: Ermanno Feliciani / Asistenți: Marco Scatragli și Filippo Bercigli / Arbitru VAR: Giacomo Camplone / Asistent VAR: Aleandro Di Paolo.

Parma este pe locul 15 în Serie A, cu 18 puncte după 18 partide și golaveraj 25-34. Etapa trecută, echipa românilor Man și Mihăilă a învins-o pe Monza Brianza cu 2-1. În ultimul meci din 2024, Torino, locul 11, a făcut egal la Udine, scor 2-2.

Parma, start în 2025. Mihăilă titular, Man neconvocat

Valentin Mihăilă este anunțat titular în primul meci al Parmei în 2025, în deplasarea de la Torino. Dennis Man nu a fost convocat pentru acest meci din cauza unor dureri la spate, informează sportparma.com.

Pentru Dennis Man este prima absență a sezonului. Dennis Man a primit din partea FRF trofeul pentru cel mai bun fotbalist al echipei naționale a României în 2024. Jucătorul echipei Parma își dorește calificarea la Campionatul Mondial din 2026 și să rămână cu gruparea italiană în Serie A.

Dennis Man a marcat 4 goluri în cele 17 apariții la naționala României în 2024.

„Cu siguranță a fost cel mai bun an al meu, am avut evoluții bune. La final de an sunt fericit.

Sunt cel mai mândru că am avut șansa să particip la Campionatul European cu echipa națională. Având în vedere că am avut evoluții constant bune, am meritat să încheiem grupa pe locul întâi.

(N.r. - Cel mai frumos gol înscris?) Primul gol în Serie A, împotriva Fiorentinei, având în vedere că l-am înscris după o pauză de doi ani, când am evoluat în Liga a 2-a.

Dennis Man a dezvăluit cele trei dorințe pe care le are pentru 2025.

„Calificarea la Campionatul Mondial ar fi un vis, pentru că am avut șansa de a evolua la EURO, mi-aș dori enorm de mult să am șansa să evoluez cu echipa națională și la un Campionat Mondial.

Îmi doresc să fiu sănătos, să ne calificăm la Mondial și să rămân cu Parma în Serie A”, a declarat Dennis Man pentru FRF TV.