Îl dau afară! Montella a calificat Turcia la Mondial după 24 de ani, dar va fi demis după eșecurile din Nations League. Ce despăgubire primește
Vincenzo Montella, după ce l-a învins pe Mircea Lucescu, pe 26 martie 2026. Acel meci, Turcia - România 1-0, a deschis drumul Semilunii spre CM. Foto: Raed Krishan
Liga Națiunilor

Îl dau afară! Montella a calificat Turcia la Mondial după 24 de ani, dar va fi demis după eșecurile din Nations League. Ce despăgubire primește

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 07.10.2026, ora 16:25
alt-text Actualizat: 07.10.2026, ora 16:25
  • Vincenzo Montella, 52 de ani, a învins România și Kosovo cu 1-0 în barajul CM 2026 și a readus Turcia la Mondial după 24 de ani.
  • Ce a urmat - șase înfrângeri în ultimele șapte meciuri - l-a lovit în plin pe selecționer. Se așteaptă oficializarea demiterii sale. 
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Italianul Vincenzo Montella a devenit selecționerul Turciei pe 21 septembrie 2023.

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Montella a readus Turcia la Mondial după un sfert de secol

A avut un Euro 2024 foarte bun: locul 2 în grupă, după 3-1 cu Georgia, 0-3 cu Portugalia, 2-1 cu Cehia, victorie în „optimi”, 2-1 cu Austria, și eșec la limită în „sferturi”, 1-2 cu Olanda.

Antrenorul peninsular și-a prelungit contractul în 2025 până la Euro 2028, reușind să califice Semiluna la Mondial după o așteptare de 24 de ani.

  • 1-0 cu România (acasă, semifinală) și 1-0 cu Kosovo (deplasare, finală) în barajul pentru CM 2026. 
40 de meciuri
are Montella la naționala Turciei: 21 de victorii, 5 egaluri, 14 înfrângeri, golaveraj 66-58

Două competiții, două mari dezamăgiri: CM și Liga Națiunilor

Urmarea nu a fost însă deloc bună pentru Montella și Turcia.

La turneul final, a ieșit neașteptat de rău. Primele două rezultate, teribile:

  • 0-2 cu Australia, 0-1 cu Paraguay. Succesul la limită cu SUA (3-2) nu a mai ajutat.
Montella a pierdut 6 din ultimele 7 meciuri cu Turcia. Foto: Imago Montella a pierdut 6 din ultimele 7 meciuri cu Turcia. Foto: Imago
Montella a pierdut 6 din ultimele 7 meciuri cu Turcia. Foto: Imago

Liga Națiunilor a fost și mai complicată. În fața unor rivale mult mai valoroase, a cedat în serie:

  • 0-1 cu Franța (a), 1-4 cu Italia (a), 0-3 cu Belgia (d), 1-3 cu Italia (d), 
2-11 este golaverajul
Turciei după patru partide în Nations League A

Montella primește 915.000 de euro la despărțirea de Turcia

Înfrângeri pe linie care l-au adus pe Montella într-o situație fără ieșire.

Federația turcă (TFF) a decis să rezilieze contractul cu antrenorul italian, potrivit cotidianului local Milliyet.

Președintele TFF, Ibrahim Haciosmanoglu, îl va despăgubi pe peninsular cu salariul pe cinci luni.

Cum primea 183.000 de euro lunar, suma totală va fi de 915.000 de euro.

2,2 milioane de euro
a fost salariul anual al lui Vincenzo Montella ca selecționer al Turciei

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