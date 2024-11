Radu Constantea, președintele Universității Cluj, a oferit prima reacție în cazul de dopaj în care este implicat Berto

Atacantul liderului din Liga 1 a fost depistat pozitiv la Furosemid, medicament care le-a creat probleme mai multor sportivi din fotbal, atletism și lupte

Berto are un singur gol în acest sezon, cu Rapid, însă clubul Universitatea Cluj nu riscă depunctarea, așa cum a anunțat secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal, Justin Ștefan.

Conducerea U Cluj: „Îl puteam folosi și cu FCSB, dar nu am vrut să riscăm”

Radu Constantea, președintele Universității Cluj a explicat și motivele pentru care liderul din Liga 1 și fotbalistul născut la Lisabona au decis să încheie colaborarea.

„Am reziliat de comun acord. În 10 zile el are posibilitatea să accepte suspendarea provizorie sau să conteste. Nouă nu ne-a spus care e decizia lui, cum își va construi apărarea.

Teoretic, îl puteam folosi fără probleme și cu Farul și inclusiv cu FCSB, pentru că avea termen de 10 zile de a comunica poziția lui oficială.

Hildeberto Pereira

Dar e mai bine pentru ambele părți să reziliem. A fost și decizia jucătorului.

Lucrurile trebuie să fie extrem de transparente și clare, dacă există suspiciuni și el e de acord cu rezilierea atunci e soluția benefică.

Riscuri nu avem, noi am fost înștiințați de jucător, nu de ANAD. Am convenit că nu va mai face parte din lot, nu va mai veni la antrenamente. Am fost de acord cu rezilierea pentru că inițiativa a venit și de la jucător.

E un minus pentru noi, dar am fost de acord cu el. Nu există nici cea mai mică posibilitate să pierdem puncte”, a declarat președintele lui U Cluj, Radu Constantea, pentru fanatik.ro.