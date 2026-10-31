„Să nu ajungă niciodată la putere!” Legenda se teme pentru viitorul țării: „O glumă! Ar trebui să se numească Asociația Prietenilor Rusiei”
Uli Hoeness (FOTO: IMAGO)
Campionate

„Să nu ajungă niciodată la putere!” Legenda se teme pentru viitorul țării: „O glumă! Ar trebui să se numească Asociația Prietenilor Rusiei”

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 31.10.2026, ora 07:00
alt-text Actualizat: 31.10.2026, ora 07:00
  • Uli Hoeness (74 de ani), președintele de onoare al lui Bayern Munchen, privește cu îngrijorare evoluțiile politice din Germania și tensiunile de pe scena internațională.
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Ascensiunea partidelor populiste, acțiunile președintelui american Donald Trump și politica agresivă a Rusiei l-au determinat pe Hoeness să ia public atitudine.

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Uli Hoeness, atac la adresa partidelor populiste: „Niciunul nu este capabil să guverneze”

Hoeness a criticat dur Alternativa pentru Germania (AfD), formațiunea de extremă dreaptă, dar nu i-a menajat nici pe reprezentanții Die Linke și ai Alianței Sahra Wagenknecht (BSW).

În opinia sa, aceste partide nu au capacitatea de a conduce țara. Acesta consideră că Germania traversează o perioadă complicată, în care problemele interne se suprapun peste un context geopolitic tot mai tensionat.

„Războaiele, președintele Statelor Unite, politica agresivă a Rusiei, schimbările care au loc în societate, toate acestea mă neliniștesc foarte mult.

Pe extrema dreaptă avem AfD, pe stânga partidul Die Linke. Niciunul dintre ele nu este capabil să guverneze țara. Reprezentanții lor consideră că le știu pe toate mai bine, dar nimeni nu crede cu adevărat că s-ar descurca mai bine.

Ieșirea din NATO, ieșirea din Uniunea Europeană, renunțarea la euro - aceste cerințe ale AfD arată că politicienii săi nu au nicio idee nici despre economie, nici despre lume”, a spus Hoeness într-un interviu acordat cotidianului german Die Welt.

BSW este pentru mine o glumă de 1 aprilie. De fapt, ar trebui să se numească Asociația Prietenilor Rusiei. Uli Hoeness, președinte de onoare Bayern Munchen

Hoeness refuză să părăsească Germania: Nu-mi voi ascunde niciodată opinia”

Întrebat dacă ar lua în calcul să plece din Germania în cazul unei victorii electorale a AfD, Hoeness a exclus această posibilitate.

Mai mult, acesta spune că va continua să vorbească public despre problemele care îl preocupă, chiar dacă pozițiile sale îi vor atrage critici. De asemenea, Hoeness și-a exprimat susținerea față de actualul guvern.

„De mulți ani avem un apartament în Elveția. Cu toate acestea, ar trebui să se întâmple lucruri cu adevărat extrem de grave pentru ca eu să-mi părăsesc patria și casa de pe malul lacului Tegernsee.

Iar până se va ajunge acolo, nu-mi voi ascunde niciodată opinia. Sunt hotărât să denunț fără încetare problemele despre care tocmai am vorbit. Chiar dacă ar trebui, la figurat vorbind, s-o încasez pentru asta. Vreau să-i ajut pe oameni să deschidă ochii, pentru ca acești oameni să nu ajungă niciodată la putere.

În acest context, aș dori să invoc, într-o formă ușor modificată, cuvintele lui Cato cel Bătrân: de altfel consider că, în actualele condiții geopolitice, guvernul nostru lucrează mult mai bine decât prezintă o mare parte a opiniei publice”.

Mi-aș dori însă ca membrii guvernului să știe să-și unească necondiționat forțele, astfel încât să le ofere adversarilor mai puține ocazii de atac. Uli Hoeness, președinte de onoare Bayern Munchen

AfD câștigă teren

Declarațiile lui Hoeness vin într-un moment tensionat pentru politica germană. AfD își consolidează poziția, în special în estul țării, după rezultatele importante obținute în alegerile regionale.

Printre acestea se remarcă scorul de 43,8% în Saxonia-Anhalt, precum și progresele înregistrate în Mecklenburg-Vorpommern și Berlin.

Evoluția formațiunii pune o presiune tot mai mare asupra partidelor tradiționale și a coaliției conduse de cancelarul Friedrich Merz.

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