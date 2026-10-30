Lionel Messi (39 de ani), starul celor de la Inter Miami, ar fi trebuit să fie suspendat pentru confruntarea cu New England Revolution, din cauza cumulului de cartonașe galbene.

Sancțiunea nu va intra în vigoare, după ce oficialii MLS au aplicat o regulă inedită.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Lionel Messi a fost integralist pentru Inter Miami în confruntarea cu FC Cincinnati, disputată pe 29 octombrie și încheiată, scor 2-2.

În minutul 44, argentinianul a văzut cartonașul galben. A fost al cincelea pentru el în acest sezon, ceea ce l-ar fi făcut indisponibil pentru duelul cu New England Revolution.

Suspendarea lui Messi a fost anulată pentru bună purtare

Totuși, Messi va putea juca în penultimul meci al sezonului regulat pentru Inter Miami.

Oficialii MLS au anulat sancțiunea, după ce au apelat la regula pentru bună purtare, potrivit sports.yahoo.com.

„Un jucător își va reduce automat cu un cartonaș galben totalul acumulat de fiecare dată când evoluează în cinci meciuri consecutive fără să primească un cartonaș galben, un cartonaș roșu sau o sancțiune suplimentară în respectivele partide.

Pentru claritate, totalul cartonașelor galbene acumulate de un jucător nu poate deveni negativ. Prin urmare, stimulentul pentru comportament exemplar poate reduce totalul doar până la zero cartonașe.

Această facilitate va fi aplicată automat de maximum trei ori pe parcursul sezonului regulat din MLS”, se arată în regulamentul competiție.

🟨 Leo Messi recieved his 5th yellow card of the season last night, but he is NOT suspended for #InterMiamiCF’s next game vs New England Revolution. MLS has a ‘Good Behavior’ rule that reduces yellow card accumulation when a player appears in 5 games without a caution. #Messi https://t.co/bl7VQJe8DB — Franco Panizo (@FrancoPanizo) October 29, 2026

Deși Lionel Messi a încasat cinci cartonașe galbene în acest sezon, argentinianul a avut și trei serii distincte de câte cinci meciuri consecutive în care nu a fost avertizat.

Prin urmare, conform regulamentului MLS, totalul său luat în calcul pentru suspendare ar fi în prezent de doar două cartonașe galbene.

În prezent, Inter Miami ocupă locul 3 în Conferința de Est, cu 56 de puncte, două mai puține decât viitoarea adversară, New England Revolution.

Nashville SC este lider detașat cu 71 de puncte și și-a asigurat câștigarea sezonului regulat.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport