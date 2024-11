Poli Iași - UTA Arad 1-1. Mircea Rednic (62 de ani) nu s-a declarat sută la sută mulțumit de jocul echipei sale din prima etapă din Cupa României.

UTA Arad a remizat, scor 1-1, cu Poli Iași, pe terenul moldovenilor. Pentru arădeni a marcat Andrej Fabry (min. 56), iar pentru Iași, Shayon Harrison (min. 31).

Mircea Rednic: „A fost un meci de Cupă cu de toate”

Imediat după finalul partidei, antrenorul arădenilor s-a declarat mulțumit de cum a evoluat partida, însă și-a certat elevii care au intrat pe parcurs, deoarece nu au adus un plus echipei:

„Un meci de Cupă cu de toate. Îmi pare rău că golul pe care l-am luat, a fost ușor, până atunci am controlat jocul, dar nu am reușit să ne creăm ocazii.

Mă deranjează că jucătorii care au intrat nu au făcut diferența. La mijlocul terenului am fost ok. Mi-aș fi dorit mai mult, dar este doar un meci de Cupă. Cu noul format e mai complicat la deplasări, în rest e ok, îmi place.

Următorul meci, cu Dinamo în campionat, este important, nu am câștigat niciodată acolo, trebuie să mergem la victorie.

Parcursul de anul acesta este mai bun ca cel de anul trecut și sunt mulțumit. Încă se joacă, nu este terminat campionatul”, a declarat tehnicianul.

Din grupa C fac parte următoarele echipe:

UTA Arad

Poli Iași

Farul Constanța

Sănătatea Cluj

Unirea ungheni

FC Hermannstadt

În meciul următor din campionat, UTA Arad întâlnește Dinamo, în deplasare, pe 2 noiembrie, de la ora 21:00, iar în Cupa României, următorul meci al arădenilor va fi pe 4 decembrie.

Alexandru Benga: „Cupa este un obiectiv pentru noi”

Fundașul central de 35 de ani a declarat la flash-interviu că echipa sa are ca obiectiv câștigarea Cupei României:

„Cupa este un obiectiv pentru noi, pentru că în ADN-ul clubului sunt 2 Cupe câștigate.

Vrem să rămânem și noi în istoria clubului cu un trofeu câștigat.

Astăzi ne doream să câștigăm, însă ne vom focusa pe următorul meci în Cupă, o să o luăm pas cu pas.

Ne așteaptă o partidă foarte dificilă cu Dinamo, vrem să luăm puncte la București”, a spus Benga.