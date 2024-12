UTA - FC BOTOȘANI 2-0. Mircea Rednic (62 de ani) a avut un mesaj pentru jucătorii săi și a anunțat mai multe schimbări la nivel de lot.

Deși și-a felicitat jucătorii pentru victorie, tehnicianul arădenilor a anunțat că vor fi mai multe schimbări la echipă în perioada de mercato din iarnă, mai ales în compartimentul ofensiv.

UTA - FC BOTOȘANI. Mircea Rednic: „Vor mai veni jucători, mai ales în zona de atac”

De asemenea, Rednic a precizat că la echipă vor mai rămâne doar jucătorii care sunt trup și suflet și dau totul pe teren.

„Meritam! Am pierdut multe puncte acasă, să nu uităm, să nu începem să visăm. Acum suntem realiști, vor mai veni jucători, mai ales în zona de atac. Cei care nu doresc să rămână, vor pleca, nu ne opunem.

Vreau să rămână jucători care sunt trup și suflet, care au sânge în instalație. Aici e presiune, uneori suporterii nu au răbdare.

Fac un apel la ultrași că nu există nimic benefic din această ceartă și să fie alături de noi. A fost o decizie luată de căpitan, iar antrenorul mereu își apără echipa”, a declarat Rednic la Prima Sport.

Un meci greu, am avut multe ocazii în prima reprize, dar sunt bucuros că am câștigat. Trebuie să continuăm și să fim pregătiți la fiecare meci și e important să marcăm. Andrej Fabry, mijlocaș UTA

Mircea Rednic: „Am pus presiunea aiurea în trecut, dar mi se pare normal”

După victoria cu moldovenii, UTA s-a apropiat la 6 puncte de locul 6, ultimul ce asigură calificarea în play-off, și care este ocupat în acest moment de Sepsi.

Tehnicianul arădenilor a vorbit la final și despre acest lucru și a transmis că uneori a pus prea mare presiune pe jucătorii săi.

„Suntem la 6 puncte de locul 6. Am pus presiunea aiurea în trecut, dar mi se pare normal, având în vedere că anul trecut am terminat pe 7 și am dominat play-out-ul. Anul acesta este o creștere, dar am pierdut multe puncte. Poate dacă eram mai inspirați, lucrurile erau mult mai bune și în clasament, și ca joc”.