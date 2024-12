Suciu nu s-a putut uita Antrenorul lui Sepsi nu a văzut penalty-ul executat de Haruț + Ce a spus despre fanii lui Dinamo

DINAMO - SEPSI 1-1. Valentin Suciu (44 de ani), antrenorul echipei din Sfântu Gheorghe, a explicat de ce Denis Haruț (25 de ani) a executat penalty-ul din prelungiri.

Tehnicianul a vorbit despre schimbările făcute în a doua repriză a meciului de pe Stadionul „Arcul de Triumf”.

Denis Haruț a marcat cu o „scăriță” în minutul 90+9, iar Suciu a explicat că a văzut execuția abia după meci.

DINAMO - SEPSI 1-1. Valentin Suciu: „N-am văzut penalty-ul lui Haruț”

„N-am văzut, nu m-am uitat, acum m-am uitat pe reluări. La fiecare joc sunt desemnați trei executanți, în funcție de cine mai este pe teren sau cine cum se simte, execută”, a spus Suciu la Digi Sport.

Antrenorul a explicat că nu este supărat pe Ninaj pentru autogolul din prima repriză: „A încercat să respingă, credea că e cineva în spatele lui. Se întâmplă, e fotbal, mai ales când adversarul te presează. În fața porții, orice greșeală se vede pe tabelă”.

Având în vedere contextul, suntem mulțumiți. Când câștigi un punct în prelungiri, este un bonus. Nu prea se mai aștepta nimeni la acest lucru, dar noi am crezut în egalare și până la urmă s-a și concretizat. Valentin Suciu, antrenor Sepsi

Valentin Suciu: „Am schimbat sistemul”

Antrenorul lui Sepsi a explicat de ce echipa sa a jucat mai bine în repriza secundă, după o primă parte în care nu a contat pe plan ofensiv.

„În prima repriză am încercat să jucăm un sistem, în a doua am schimbat, am jucat alt sistem.

Cu toate că nu sistemele joacă, ele conferă o anumită siguranță, mai ales cu doi mijlocași centrali defensivi, în prima repriză am jucat doar cu Mino, i-a fost foarte dificil.

Terenul a fost destul de greu și asta și-a pus amprenta pe inexactitățile din prima repriză, dar în a doua am reușit să echilibrăm balanța și pe final am reușit să marcăm golul egalizator.

Am avut multe faze fixe, dacă le gestionam mai bine, poate puteam să sperăm la mai mult”, a afirmat antrenorul.

Valentin Suciu: „Fotbalul este pentru suporteri”

Antrenorul lui Sepsi spune că fanii lui Dinamo nu au cauzat probleme, așa cum s-a întâmplat în trecut la meciurile dintre cele două echipe.

„O atmosferă de fotbal, nu pot să spun că a fost ostilă. Și-au încurajat echipa foarte frumos, la fiecare joc ar fi bine să fie minim atâția suporteri. Pentru ei este acest joc”, a mai spus Suciu.