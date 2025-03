„Valentin era corect, Dinamo fura” Victor Pițurcă l-a sunat pe Dan Udrea, după editorialul anti-Valentin Ceaușescu: „Ai scris urât, dar adevărul e altul. Vi-l explic eu…”

Dan Udrea, redactor-șef adjunct GOLAZO.ro, a pornit miercuri dimineață o dezbatere aprinsă, criticând prezența lui Valentin Ceaușescu la Gala Sportului Românesc. Articolul e disponibil aici.

Controversa a continuat pe GOLAZO.ro și la televiziunile de sport, adunând argumente pro și contra.

Victor Pițurcă, unul dintre fotbaliștii emblematici ai Stelei 86, a intervenit azi, cu o opinie foarte abrazivă: „Cel mai valoros om de la acea gală a fost Valentin! Trebuia să urce pe scenă”.

Prezența lui Valentin Ceaușescu la Gala Sportului Românesc, de marți, invitat de Ladislau Boloni, care a primit un premiu special din partea ANS, a iscat în spațiul public o imensă controversă. GOLAZO.ro a publicat miercuri dimineață un editorial dur la adresa lui Valentin, semnat de Dan Udrea.

Joi, la prânz, Victor Pițurcă, unul dintre fotbaliștii emblematici ai Stelei din anii ‘80, l-a sunat pe jurnalistul GOLAZO.ro și, într-un dialog agitat, l-a apărat pe bunul său prieten, Valentin Ceaușescu.

Dane, te salut!

Bună ziua, domnule Pițurcă.

Ai scris ceva despre Valentin Ceaușescu.

Așa este, am scris.

M-a sunat și Loți Boloni să-mi spună. Și ai scris urât la adresa lui.

Am scris critic, da. Mi s-a părut total indecentă participarea lui la acea gală.

Fii atent la îți spun: cea mai mare personalitate prezentă la acea Gală știi cine a fost? Valentin Ceaușescu.

Păi, au participat, printre alții, Ilie Năstase, Simona Halep, David Popovici. Cum să …?

Repet, ca să fiu foarte bine înțeles: cel mai valoros om care a participat la acea panaramă de gală a fost Valentin Ceaușescu. Și știu ce vorbesc. Chiar l-am certat pe Loți Boloni.

„ N-are nicio vină că îl chema Ceaușescu”

De ce l-ați certat?

Pentru că Valentin trebuia să urce pe scenă să-i dea premiul lui Loți. Dar mă întorc, de ce ai scris urât de Valentin?

Pentru că nu mi se pare firesc ca un om care s-a folosit de un sistem opresiv să ajungă acum să fie în lumina reflectoarelor.

Greșești total. El nu are nicio vină că se numea Valentin Ceaușescu și că era fiul dictatorului. Sută la sută, Valentin nu a făcut niciodată, nimic ilegal. El a avut un merit imens în acel parcurs, dincolo de valoarea noastră incontestabilă, ca jucători, ca echipă.

Meritul lui fiind care?

Ne-a făcut ca din punct de vedere psihic să fim la un nivel extrem de ridicat. Ne spunea mereu că ne putem bate cu Real Madrid, avea grijă să nu ne lipsească nimic. N-a avut niciodată niciun demers într-o altă direcție, alta decât spre corectitudine.

„Valentin Ceaușescu refuza să facă presiuni, era extrem de corect”

A fost fiul celui care conducea România la acel moment și o făcea prin forță și dictatură.

Da, și o conducea mult mai bine decât cei de astăzi. Dacă Ceaușescu lăsa oamenii să circule liber și umplea magazinele cu alimente, așa cum era normal, atunci ar fi fost perfect. Dar Valentin, deși era fiul lui, nu era interesat să se comporte și nici nu se comporta folosindu-se de această postură. Era extrem de modest, mânca la cantina clubului cu noi, nu în restaurante de lux. Ba chiar refuza unele lucruri mai deocheate, ca să zic așa.

Cum ar fi?

Îi mai ziceam să vină înainte de meci la noi, la vestiare, ca să-l vadă arbitrii. Și refuza categoric, spunându-ne că el nu doar că nu se ocupă cu așa ceva, dar nici nu acceptă astfel de practici. Ăsta a fost Valentin!

Chiar credeți că era nevoie ca arbitrii să-l vadă la vestiare ca să le fie frică de el?

Rolul meu a fost de a proteja Steaua, dar am fost întotdeauna conștient că a face bine într-un sistem finit, așa cum este societatea umană, înseamnă să faci cât mai puțin rău. Valentin Ceaușescu, interviu în 2009 pentru stelisti.ro

Sunați arbitrii din acea vreme și arătați-mi unul, unul singur, care să spună că Valentin i-a cerut ceva sau l-a influențat cu ceva. Era un om de o probitate morală cum nu există altul. De fapt, în toată viața mea, doi oameni de mare, mare caracter și onoare am cunoscut în fotbal: Valentin Ceaușescu și Viorel Păunescu. Oameni imenși, valoroși, cum n-am mai întâlnit.

„A greșit la finala din ‘88, s-a lăsat influențat de Vadim”

Deci susțineți că arbitrii nu arbitrau de frica numelui Ceaușescu?

Niciodată! Pentru că Valentin era prea corect.

A scos echipa de pe teren la acea finală de Cupă, din 1988.

Atunci n-a fost în regulă ce a făcut, însă a fost și influențat de Vadim Tudor, care stătea lângă el în tribună și i-a tot zis să retragă echipa. Dar știți de ce a recurs la acel gest extrem? Înainte de meci, după ce a aflat ce brigadă va fi, ne-a spus, chiar la vestiare, fiind extrem de supărat: «Băieți, am încercat să fac tot posibilul să fie trimiși niște arbitri corecți, dar uite pe cine au delegat!»

Asistentul care a fost acuzat că a greșit, anulând pentru ofsaid golul lui Gabi Balint, a fost George Ionescu.

Bravo! El! La mulți ani după Revoluție, ne-a și recunoscut că a trebuit să facă ce a făcut la acel meci, pentru că așa primise ordin și că am avut dreptate să ieșim de pe teren. Dar, repet, Valentin a regretat enorm acel gest, chiar la scurt timp după ce s-a decis oprirea definitivă a partidei. Meritul lui Valentin nu a fost doar la parcursul Stelei, ci și în calificarea echipei naționale la Mondialul din 1990. Vă aduceți aminte de gestul lui Ioan Andone? (n.r. - a făcut gesturi obscene către tribuna oficială)

„Dinamo aranja meciuri și influența arbitri”

Când a fost suspendat, da.

Păi, dacă nu era Valentin, cred că Andone era băgat la închisoare. Dar el a intervenit și l-a salvat, pentru că a făcut-o în sprijinul echipei naționale. Acesta era Valentin. Repet, un om de o probitate morală cum nu mai găsești pe această planetă! S-a mai spus despre el că lua jucători cu japca.

Da!

Ce, da? Pe cine a luat cu japca?

Pe Hagi.

Pe Hagi? Cu japca? Întrebați-l pe Gică dacă a vrut să vină.

Hagi a vrut, dar n-a vrut Sportul.

Cum să nu vrea, nu era fratele lui Valentin acolo?

Păi, atunci de ce a fost nevoie de acel artificiu cu convenția semnată cu FRF, cu Hagi împrumutat la Steaua, după care nu s-a mai întors niciodată la Sportul?

Vrei să-ți spun ceva în premieră? Valentin n-a fost implicat fiindcă lui nici nu i-a convenit că vine Hagi. În schimb, îți spun eu despre un fotbalist pe care l-a dorit foarte tare și uite că Valentin n-a reușit să-l ia, deși era, cum ziceți toți, fiul dictatorului României.

Ce jucător?

Sabău. Îi zicea mereu lui nea Ion Alecsandrescu că îi place de el, că trebuie adus. Și de luat, l-a luat Dinamo. Acest lucru demonstrează cel mai clar că Valentin nu avea putere. În schimb, Dinamo avea. Era un club care făcea fix ce nu accepta Valentin. Aranja meciuri, influența arbitri. Să vă povestească Sdrobiș ce pățea cu Dinamo, cine a inventat Cooperativa blaturilor în România. Sunați-l pe Sdrobiș!

„Am făcut un singur lucru incorect. Și Valentin s-a opus”

Dar Valentin…

Și încă ceva: eu cât timp am jucat la Steaua s-a petrecut un singur episod lipsit de corectitudine. Era ultima etapă, jucam la Craiova parcă, în deplasare, și eram în luptă pentru titlul de golgheter cu Hagi. Sportul avea meci cu Olt, parcă. Și urma ca eu să fac deplasarea la Craiova și să fiu lăsat să dau atâtea goluri câte trebuie ca să ies golgheter. La pauză am cerut să fiu scos, nu am acceptat.

Și care e legătura cu Valentin?

Legătura e că el se opusese încă de dinaintea plecării spre Craiova ca eu să merg acolo. „Nu e bine să se întâmple așa ceva, Piți ar trebui lăsat acasă, acestea nu sunt lucruri pe care trebuie să le facem”. Acesta a fost mesajul lui. Și cred că acum înțelege toată lumea de ce spun, din nou, ca să priceapă absolut toți: Valentin a fost un om de o corectitudine aparte. Cea mai mare personalitate dintre toți cei care au participat la Gala de marți!