Vincent Kompany se întoarce vineri seară pe bancă la aproape o lună după ce s-a prăbușit pe teren în timpul antrenamentului.

Cum a apărut la conferință și de ce i-a criticat antrenorul lui Bayern pe jurnaliștii germani.

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Vincent Kompany, 40 de ani, a trecut prin clipe dificile în ultima lună. 23 octombrie a fost ziua care a șocat fotbalul german.

Pe fondul extenuării și puternic afectat de un virus, antrenorul lui Bayern s-a prăbușit pe teren în timp ce urmărea ședința de pregătire a echipei de tineret a munchenezilor.

Tot ce s-a întâmplat a fost o provocare. Toate testele pe care le-am făcut au fost foarte bune. În această perioadă, îți dai seama că trebuie să schimbi unele lucruri. Vincent Kompany, antrenor Bayern

Luat cu salvarea și internat de urgență, belgianul a rămas o săptămână în spital. În urmă cu zece zile, a revenit la antrenamente, și vineri seară stă din nou pe banca lui Bayern, împotriva lui FC Koln, pe Allianz Arena.

Kompany, supărat: „Nu știi câtă cafea beau, nu știi cât dorm. Nu știi nimic”

Prima conferință după o lună a fost tensionată. Tehnicianul valon i-a criticat pe unii dintre jurnaliștii germani.

„Vreau să spun câteva lucruri. Dacă vorbești despre faptul că beau prea multă cafea, cât dorm…

🚨🗣️ 𝗡𝗘𝗪: Vincent Kompany: "If you talk about me drinking too much coffee, or how much I sleep, this is SPEAKING without KNOWING anything!" "You DON'T KNOW how much coffee I drink, you DON'T KNOW how much I sleep. So why talk about this?" https://t.co/LUMZ2CJiWr — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 19, 2026

Asta înseamnă că prezinți informații fără să știi nimic despre ele. Nu știi câtă cafea beau, nu știi cât dorm. Nu știi nimic. Atunci de ce vorbești despre asta?”.

Care a fost cauza căderii sale? „Adevărul este că am continuat să lucrez într-un moment în care ar fi trebuit să mă odihnesc. În cele din urmă, ceea ce am făcut a avut consecințe”.

Am o mare motivație acum, după ce am așteptat patru săptămâni să mă întorc. Am avut patru săptămâni să mă pregătesc pentru revenire. Vincent Kompany, antrenor Bayern

Kompany a suferit o luxație la umărul stâng când s-a prăbușit

Kompany a apărut la prima conferință după o lună având brațul stâng protejat într-o orteză.

Kompany, la conferință. Foto: X Bayern

În momentul în care s-a prăbușit în iarbă, pe 23 octombrie, antrenorul a suferit și o luxație a umărului.

Încă mai are nevoie să poarte acea orteză. Așa a apărut la antrenamente, așa va fi și la primul meci din Bundesliga, la revenire.

Kompany, la antrenamentul lui Bayern. Foto: Imago

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