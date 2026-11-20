FIFA face modificări importante în regulile de transfer de la începutul lui 2027.

Fotbaliștii au beneficii în plus la propriile tranzacții și patronii riscă să plătească în plus în cazul în care concediază fără motiv jucătorii.

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De la 1 ianuarie 2027, FIFA aplică noile reguli asupra pieții transferurilor, jucătorii având un rol mai mare - și beneficii în plus - la propriile tranzacții. Transformarea va influența și Liga 1!

Procent din suma de transfer. E important ce salariu a avut!

Cea mai importantă schimbare, potrivit site-ului Voetbalprimeur.be, jucătorii pot primi un procent din taxa primită de cluburi la plecarea lor!

Fotbaliștii cu un salariu anual mai mic de 150.000 de euro au dreptul la 5% din suma de transfer.

Dacă un jucător din Liga 1 plătit cu 120.000 de euro pe sezon e vândut cu două milioane de euro, acesta primește 100.000 de euro, sumă achitată de clubul la care a evoluat până atunci.

Se iau în calcul doar contractele încheiate după 1 ianuarie 2027.

Termen pentru a demonstra că nu a instigat jucătorul să rupă contractul

Altă modificare importantă. De acum, cluburile care iau jucători ce își reziliază precedentul angajament înainte de termen au 45 de zile la dispoziție să demonstreze că nu au instigat acei fotbaliști să-și rupă contractul.

Dacă un fotbalist părăsește o echipă mai devreme decât era stipulat în acord, semnând de exemplu doar două săptămâni mai târziu cu alt club, „se presupune că noul angajator l-a instigat să anuleze vechea înțelegere. Noul club poate infirma acum în 45 de zile această prezumție”, punctează site-ul flamand.

După trecerea celor 45 de zile, acest club poate fi acționat în justiție pentru daune.

Dai un jucător afară fără motiv, plătești în plus!

O altă măsură care afectează Liga 1 este legată de abuzuri și lovește cluburile care concediază un jucător fără motiv sau apelează la diferite trucuri pentru a-l forța să rezilieze contractul.

Cum s-a procedat de multe ori în campionatul nostru. Inclusiv Gigi Becali, în nenumărate cazuri, la FCSB.

În astfel de exemple, pe lângă o eventuală compensație, FIFA poate impune clubului vinovat o plată suplimentară pentru jucătorul dat afară: să-i achite până la jumătate de an de salariu.

Pentru fotbaliștii cu salarii mai mici de 150.000 de euro, există reguli suplimentare de protecție și plăți compensatorii.

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