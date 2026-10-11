Vinicius, „condamnat” Ce a scris arbitrul în raportul de meci despre eliminarea brazilianului de la Real Madrid

Vinicius (26 de ani) riscă să rateze duelul cu FC Barcelona, programat pe 25 octombrie, după ce a fost eliminat direct în partida câștigată de Real Madrid în fața lui Villarreal, scor 1-0.

Raportul arbitrului Diaz de Mera conține detalii care ar putea cântări decisiv în stabilirea sancțiunii, în special comportamentul jucătorului după ce a văzut cartonașul roșu.

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Situația brazilianului s-a complicat după eliminare. Diaz de Mera a notat că jucătorul a continuat să protesteze vehement și s-a îndreptat spre zona în care se afla arbitrul, manifestând o atitudine agresivă.

Ce a scris arbitrul în raportul de meci despre eliminarea lui Vinicius

Publicația Sport dă detalii despre cum a justificat „centralul”, în raportul de joc, cartonașul roșu arătat brazilianului:

„A fost eliminat pentru că a tras de păr un adversar, cu mingea în joc, fără ca între cei doi să existe o dispută pentru balon”.

Mai mult, centralul a precizat că Vinicius a trebuit să fie ținut de colegii săi pentru a nu se apropia de el:

„Cu jocul oprit, Vinicius, după ce fusese eliminat și în timp ce se afla încă pe teren, a continuat să protesteze față de decizia mea, strigând și îndreptându-se spre zona în care mă aflam, cu o atitudine agresivă. A fost nevoie ca unii dintre coechipierii săi să-l țină, fără ca eu să pot distinge vreo expresie concretă”.

Ce suspendare riscă Vinicius. Poate rata El Clasico!

Conform regulamentului din La Liga, comportamentul violent care nu provoacă o accidentare poate atrage o suspendare de la una până la trei partide.

În cazul lui Vinicius, comentatorii și presa din Spania estimează că sancțiunea ar putea fi de două sau chiar trei meciuri, în funcție de interpretarea Comisiei de Disciplină.

Dacă va primi două etape de suspendare, brazilianul va lipsi de la meciul cu Sevilla, programat pe 18 octombrie, și de la confruntarea cu Barcelona, din 25 octombrie, de pe Camp Nou. O sancțiune de trei partide l-ar putea ține departe și de duelul cu Racing Santander.

Există și precedente relevante. Johan Mojica a primit două etape de suspendare în mai 2026, după ce a tras de păr un adversar, iar Ferran Torres a fost sancționat similar în 2023, în urma unui incident cu Stefan Savic.

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