Vinicius, „condamnat” Ce a scris arbitrul în raportul de meci despre eliminarea brazilianului de la Real Madrid +10 foto
Arbitrul Diaz de Mera și Vinicius (foto: Imago)
Campionate

Vinicius, „condamnat” Ce a scris arbitrul în raportul de meci despre eliminarea brazilianului de la Real Madrid

alt-text Cristina Negrilă
alt-text Publicat: 11.10.2026, ora 10:37
alt-text Actualizat: 11.10.2026, ora 10:38
  • Vinicius (26 de ani) riscă să rateze duelul cu FC Barcelona, programat pe 25 octombrie, după ce a fost eliminat direct în partida câștigată de Real Madrid în fața lui Villarreal, scor 1-0.
  • Raportul arbitrului Diaz de Mera conține detalii care ar putea cântări decisiv în stabilirea sancțiunii, în special comportamentul jucătorului după ce a văzut cartonașul roșu.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Situația brazilianului s-a complicat după eliminare. Diaz de Mera a notat că jucătorul a continuat să protesteze vehement și s-a îndreptat spre zona în care se afla arbitrul, manifestând o atitudine agresivă.

Vinicius, gest șocant FOTO. Starul lui Real Madrid a luat „roșu” direct. Trei coechipieri l-au ținut! Ce s-a întâmplat
Citește și
Vinicius, gest șocant FOTO. Starul lui Real Madrid a luat „roșu” direct. Trei coechipieri l-au ținut! Ce s-a întâmplat
Citește mai mult
Vinicius, gest șocant FOTO. Starul lui Real Madrid a luat „roșu” direct. Trei coechipieri l-au ținut! Ce s-a întâmplat

Ce a scris arbitrul în raportul de meci despre eliminarea lui Vinicius

Publicația Sport dă detalii despre cum a justificat „centralul”, în raportul de joc, cartonașul roșu arătat brazilianului:

„A fost eliminat pentru că a tras de păr un adversar, cu mingea în joc, fără ca între cei doi să existe o dispută pentru balon”.

Vinicius, eliminat după ce și-a tras de păr un adversar în meciul cu Villarreal. Foto: captură YouTube/La Liga
Vinicius, eliminat după ce și-a tras de păr un adversar în meciul cu Villarreal. Foto: captură YouTube/La Liga

Galerie foto (10 imagini)

Vinicius, eliminat după ce și-a tras de păr un adversar în meciul cu Villarreal. Foto: captură YouTube/La Liga Vinicius, eliminat după ce și-a tras de păr un adversar în meciul cu Villarreal. Foto: captură YouTube/La Liga Vinicius, eliminat după ce și-a tras de păr un adversar în meciul cu Villarreal. Foto: captură YouTube/La Liga Vinicius, eliminat după ce și-a tras de păr un adversar în meciul cu Villarreal. Foto: captură YouTube/La Liga Vinicius, eliminat după ce și-a tras de păr un adversar în meciul cu Villarreal. Foto: captură YouTube/La Liga
+10 Foto
labels.photo-gallery

Mai mult, centralul a precizat că Vinicius a trebuit să fie ținut de colegii săi pentru a nu se apropia de el:

„Cu jocul oprit, Vinicius, după ce fusese eliminat și în timp ce se afla încă pe teren, a continuat să protesteze față de decizia mea, strigând și îndreptându-se spre zona în care mă aflam, cu o atitudine agresivă. A fost nevoie ca unii dintre coechipierii săi să-l țină, fără ca eu să pot distinge vreo expresie concretă”.

Ce suspendare riscă Vinicius. Poate rata El Clasico!

Conform regulamentului din La Liga, comportamentul violent care nu provoacă o accidentare poate atrage o suspendare de la una până la trei partide.

În cazul lui Vinicius, comentatorii și presa din Spania estimează că sancțiunea ar putea fi de două sau chiar trei meciuri, în funcție de interpretarea Comisiei de Disciplină.

Dacă va primi două etape de suspendare, brazilianul va lipsi de la meciul cu Sevilla, programat pe 18 octombrie, și de la confruntarea cu Barcelona, din 25 octombrie, de pe Camp Nou. O sancțiune de trei partide l-ar putea ține departe și de duelul cu Racing Santander.

Există și precedente relevante. Johan Mojica a primit două etape de suspendare în mai 2026, după ce a tras de păr un adversar, iar Ferran Torres a fost sancționat similar în 2023, în urma unui incident cu Stefan Savic.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Mutare strategică la vârful NATO. Ce pregătește comandantul suprem al Alianței
Mutare strategică la vârful NATO. Ce pregătește comandantul suprem al Alianței
Mutare strategică la vârful NATO. Ce pregătește comandantul suprem al Alianței
Real Madrid villarreal eliminare cartonas rosu vinicius raport arbitru
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
16:58
A vrut Hagi să plece? Ce s-ar fi întâmplat în vestiar, după eșecul cu Bosnia » Burleanu și Stoichiță, chemați de urgență
A vrut Hagi să plece? Ce s-ar fi întâmplat în vestiar, după eșecul cu Bosnia » Burleanu și Stoichiță, chemați de urgență
16:26
„Trebuie să fim atenți” Întrebarea care l-a alarmat pe Cristi Chivu
„Trebuie să fim atenți” Întrebarea care l-a alarmat pe Cristi Chivu
15:54
Scandal pe Anfield FOTO: Portarul lui City, filmat în timp ce se ceartă cu fanii „cormoranilor”. De la ce a pornit conflictul
Scandal pe Anfield FOTO: Portarul lui City, filmat în timp ce se ceartă cu fanii „cormoranilor”. De la ce a pornit conflictul
15:10
„Cine se crede Messi?!” Fostul președinte al Barcelonei, mesaj tăios pentru starul argentinian
„Cine se crede Messi?!” Fostul președinte al Barcelonei, mesaj tăios pentru starul argentinian
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Să-l căutăm pe acel domn și să-l punem prim-ministru!

Dan Udrea: Să-l căutăm pe acel domn și să-l punem prim-ministru!

Dan Udrea: <span>Să-l</span> căutăm pe acel domn și <span>să-l</span> punem <span>prim-ministru!</span>
România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România <span>într-un</span> instantaneu
Nu ai cum să nu te gândești

Cristian Geambașu: Nu ai cum să nu te gândești

Cristian Geambașu: Nu ai cum să nu te gândești
Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?
Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc

Dan Udrea: Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc

Dan Udrea: Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc
Asta îi cer lui Hagi!

Theodor Jumătate: Asta îi cer lui Hagi!

Theodor Jumătate: Asta îi cer lui Hagi!
Pleacă Hagi?

Cătălin Tolontan: Pleacă Hagi?

Cătălin Tolontan: Pleacă Hagi?
Se poate trăi și fără fotbal

Cristian Geambașu: Se poate trăi și fără fotbal

Cristian Geambașu: Se poate trăi și fără fotbal
Noi și „câinele” Hagi!

Dan Udrea: Noi și „câinele” Hagi!

Dan Udrea: Noi și „câinele” Hagi!
Nu ne-a bătut Ursul

Cristian Tudor Popescu: Nu ne-a bătut Ursul

Cristian Tudor Popescu: Nu <span>ne-a</span> bătut Ursul
Cei care cred, cei care aplaudă

Cristian Geambașu: Cei care cred, cei care aplaudă

Cristian Geambașu: Cei care cred, cei care aplaudă
Nole are ochi migdalați?

Cristian Tudor Popescu: Nole are ochi migdalați?

Cristian Tudor Popescu: Nole are ochi migdalați?
Mai poți fi suporterul naționalei după așa ceva?

Cristian Geambașu: Mai poți fi suporterul naționalei după așa ceva?

Cristian Geambașu: Mai poți fi suporterul naționalei după așa ceva?
Lăsați galeriile să se exprime, aveți grijă la Antena 1!

Dan Udrea: Lăsați galeriile să se exprime, aveți grijă la Antena 1!

Dan Udrea: Lăsați galeriile să se exprime, aveți grijă la Antena 1!
România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm

Cătălin Tolontan: România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm

Cătălin Tolontan: România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm
Căderea lui Cristiano

Cristian Geambașu: Căderea lui Cristiano

Cristian Geambașu: Căderea lui Cristiano
Nu i se poate reproșa lui Halep că a fost imaginea AnimaWings

Dan Udrea: Nu i se poate reproșa lui Halep că a fost imaginea AnimaWings

Dan Udrea: Nu i se poate reproșa lui Halep că a fost imaginea AnimaWings
Hagi, optimismul și realitatea unei naționale slabe

Vlad Nedelea: Hagi, optimismul și realitatea unei naționale slabe

Vlad Nedelea: Hagi, optimismul și realitatea unei naționale slabe
Nu mai este vina lui Mircea Sandu

Silviu Tudor Samuilă: Nu mai este vina lui Mircea Sandu

Silviu Tudor Samuilă: Nu mai este vina lui Mircea Sandu
Coubiș râde de noi

Cristian Geambașu: Coubiș râde de noi

Cristian Geambașu: Coubiș râde de noi
Top stiri
Noua casă a Rapidului FOTO+VIDEO. Cum arată de sus baza de 6 milioane de euro construită de Dan Șucu. Va fi inaugurată în scurt timp
Superliga
12:52
Noua casă a Rapidului FOTO+VIDEO. Cum arată de sus baza de 6 milioane de euro construită de Dan Șucu. Va fi inaugurată în scurt timp
Citește mai mult
Noua casă a Rapidului FOTO+VIDEO. Cum arată de sus baza de 6 milioane de euro construită de Dan Șucu. Va fi inaugurată în scurt timp
„Trebuie să fim atenți” Întrebarea care l-a alarmat pe Cristi Chivu
Liga Campionilor
16:26
„Trebuie să fim atenți” Întrebarea care l-a alarmat pe Cristi Chivu
Citește mai mult
„Trebuie să fim atenți” Întrebarea care l-a alarmat pe Cristi Chivu
Temere de milioane de euro Marea grijă a lui Mihai Stoica înainte de transferul lui Drăguș: „Când există acest sentiment, nu e bine”
Superliga
13:30
Temere de milioane de euro Marea grijă a lui Mihai Stoica înainte de transferul lui Drăguș: „Când există acest sentiment, nu e bine”
Citește mai mult
Temere de milioane de euro Marea grijă a lui Mihai Stoica înainte de transferul lui Drăguș: „Când există acest sentiment, nu e bine”
Bucureștiul pustiu, cu oameni ici-colo, însingurați și speriați. Imagini deja document, care par din altă viață, deși au trecut doar câțiva ani: coșmarul numit "pandemia"
B365
11.10
Bucureștiul pustiu, cu oameni ici-colo, însingurați și speriați. Imagini deja document, care par din altă viață, deși au trecut doar câțiva ani: coșmarul numit "pandemia"
Citește mai mult
Bucureștiul pustiu, cu oameni ici-colo, însingurați și speriați. Imagini deja document, care par din altă viață, deși au trecut doar câțiva ani: coșmarul numit "pandemia"

Echipe/Competiții

fcsb 59 CFR Cluj 9 dinamo bucuresti 12 rapid 7 Universitatea Craiova 7 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei CFR Cluj Universitatea Craiova romania fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share