Vinicius, gest șocant FOTO. Starul lui Real Madrid a luat „roșu” direct. Trei coechipieri l-au ținut! Ce s-a întâmplat

Real Madrid - Villarreal 1-0. Vinicius Junior (26 de ani) a fost eliminat după ce și-a tras de păr un adversar.

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Incidentul a avut loc în minutul 71 al partidei din etapa #8 din La Liga, când Vinicius l-a tras de păr pe canadianul Nathan Saliba.

FOTO. Vinicius, eliminat după ce și-a tras de păr un adversar

Momentul s-a petrecut în momentul în care Real Madrid scăpase pe un contraatac, dar Saliba i-a tăiat calea lui Vinicius. Jucătorul „galacticilor” l-a tras de păr pe acesta și a continuat alergarea spre poarta adversă.

Mingea a ajuns la Bellingham, care a intrat în careu și i-a pasat în fața porții lui Vinicius, brazilianul reușind să înscrie al doilea gol al echipei sale.

Cu toate acestea, arbitrul Isidro Diaz a verificat faza la monitorul VAR și a decis să-i anuleze golul lui Vinicius și să-l elimine direct pe acesta.

Brazilianul a avut o reacție nervoasă la adresa „centralului” și a protestat vehement decizia acestuia. A fost calmat cu greu de coechipierii săi.

Vinicius s-a îndreptat furios spre arbitru pentru a contesta decizia, dar coechipierii săi au încercat din greu să-l îndepărteze și să prevină agravarea situației.

Capturi cu momentul care i-a adus eliminarea lui Vinicius

Valverde, Arda și Tchouameni l-au apucat, l-au luat din fața arbitrului și l-au îndreptat spre vestiar, în timp ce Rudiger a acționat ca un paravan între coechipierul său și arbitru, astfel încât acesta să nu-l audă.

În cele din urmă, Real Madrid a câștigat partida cu Villarreal grație golului marcat de Yan Diomande în minutul 62, după un șut la colțul lung.

Grație acestui rezultat, echipa lui Jose Mourinho se află pe locul 3 în La Liga, cu 18 puncte acumulate, la 6 lungimi distanță de liderul Barcelona.

Ar putea rata derby-ul cu Barcelona

Presa din Spania scrie că „roșul” direct primit de Vinicius ar putea fi interpretat ca fiind „comportament violent”.

Decizia finală va depinde de raportul arbitrului, existând posibilitatea unei sancțiuni suplimentare, dacă se va considera că Vinicius l-a insultat verbal pe arbitru.

As.com scrie că suspendarea va fi probabil între două și trei meciuri, dar că comisia de disciplină din cadrul federației spaniole tinde să opteze pentru sancțiunea minimă, ceea ce ar însemna o suspendare de două meciuri. Astfel, brazilianul ar putea rata meciul cu Barcelona, care se va disputa pe 25 octombrie.

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