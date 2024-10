Mural cu Vinicius în București  Fotbalistul de la Real Madrid e pictat pe un bloc din Capitală

Work in progress Proiectul este realizat de Asociația EDIT în parteneriat cu Ambasada Braziliei în România și Primăria Sectorului 4. Fábio va petrece o lună în București, în cadrul unui proiect special marca Outline Street Art Festival, și va crea un mural în Capitală! 🌆🎨 - Work in progress The project is carried out by the EDIT Association in partnership with the Embassy of Brazil in Romania and the City Hall of Sector 4. Fábio will spend a month in Bucharest, as part of a special Outline Street Art Festival project, and will create a mural in the Capital! - Trabalho em andamento O projeto é realizado pela Associação EDIT em parceria com a Embaixada do Brasil na Romênia e a Prefeitura do Setor 4. Fábio passará um mês em Bucareste, no âmbito de um projeto especial do Outline Street Art Festival, e criará um mural na Capital! #streetart