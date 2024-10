Sfat de la Hizo  Fostul antrenor din „era Copos” a comentat criza de la Rapid : „De asta are nevoie Șumudică”

Viorel Hizo consideră că Marius Șumudică „nu poate face minuni peste noapte” și consideră demiterea antrenorului „o mare greșeală”

Viorel Hizo a avut cinci mandate de antrenor la Rapid, echipă la care a înregistrat 56 de victorii din 106 meciuri.

Cu Marius Șumudică pe bancă, Rapid are doar două victorii în șase etape și este pe locul 12, la două puncte de retrogradare.

Rapid a suferit la Botoșani primul eșec într-o deplasare din Liga 1 după patru etape

Viorel Hizo merge tot pe mâna lui Marius Șumudică la Rapid

Viorel Hizo l-a avut elev pe Marius Șumudică și îi oferă finanțatorului Dan Șucu motivele pentru care antrenorul trebuie lăsat să își continue munca în Giulești.

„Așa ca să dau din gură de dragul de a da ar putea să o facă oricine, iar eu nu vreau să vorbesc aiurea de unul sau altul de pe la Rapid fără să cunosc toate elementele.

Însă, am mare încredere în Șumi, iar Rapidul este o stare de spirit. Șumi a ajuns cu mare greutate la Rapid și ar fi o greșeală ca el să plece acum după aceste meciuri. Nu poate să facă minuni peste noapte și consider că cei din conducere trebuie să îi acorde încredere totală.

Și eu am trecut prin astfel de momente la Rapid și simțeam că trebuie să mi se acorde un pic de timp și o încredere mai mare. De asta are nevoie și Șumi. Are nevoie de timp și de încredere. S-a bagat la o treabă nu ușoară .

Indiferent de jucătorii pe care i-a adus pe ultima sută de metri tot o să îi trebuiască timp să îi integreze și pe aceștia în echipă.

Să nu credeți că unui jucător care a venit acum două săptămâni nu îi trebuie cel puțin o lună de acomodare ca să poată să fie cu adevărat integrat.

Îl cunosc bine pe Șumi. El l-am adus ultima oară din Portugalia la Rapid și știu cât de mult iubește acest club.

Le trebuie o victorie ca să se deblocheze psihic și sunt convins că Șumi o să o obțină încă de la meciul următor. El știe ce are de făcut în perioada următoare la Rapid, a declarat Viorel Hizo pentru Prosport.ro

Șumudică nu renunță la Rapid: „Nu plec eu așa ușor”

Luni, Marius Șumudică a revenit cu lămuriri, la Digi Sport, despre situația sa. Antrenorul anunțase, misterios, după meciul cu pierdut cu FC Botoșani, 0-2, „Veţi afla zilele viitoare ce am spus în vestiar”.

„Mi-am dorit atât de mult să vin la Rapid, credeți că plec așa ușor?

Nu se pune problema să plec de la echipă. Le-am zis jucătorilor niște lucruri de bucătărie internă.

Sunt chestiuni legate de atitudine, despre cum să gestionăm anumite faze”, a spus Marius Șumudică la Digi Sport.

Eu nu am venit aici pentru bani, am venit pentru proiect. Și voi rămâne până ne atingem obiectivele. Voi reuși, o să vedeți!, a declarat Șumudică