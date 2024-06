Viorel Moldovan (51 de ani) a fost anunțat astăzi ca fiind noul președinte al clubului din Giulești, în locul lui Daniel Niculae.

Fostul atacant dezvăluie argumentele pe care Dan Șucu le-a avut pentru a-l convinge: „Stabilitate, seriozitate, viziunel”.

Rapid n-a pierdut prea mult timp după ce a anunțat despărțirea de Daniel Niculae, care a îndeplinit rolul de președinte.

A anunțat astăzi că înlocuitorul acestuia e Viorel Moldovan, cel care a mai fost la clubul din Giulești în două rânduri, o dată ca fotbalist și o dată ca antrenor.

De ce Viorel Moldovan n-a mai vrut să fie antrenor

Viorel Moldovan revine și el activ în fotbal, după o pauză de 3 ani. Ultimul club pe care l-a antrenat a fost Petrolul Ploiești, pe parcursul sezonului 2020-2021. De atunci a renunțat să mai dea curs ofertelor pentru a fi principal.

„N-am mai simțit nici un fel de chemare pentru această meserie, de antrenor. Nu mă mai simțeam motivat, nu-mi mai plăcea”, și-a argumentat Moldovan în ultima vreme alegerea de a sta departe de banca tehnică.

În schimb, Moldovan a acceptat rolul de expert TV. A colaborat cu Orange Sport și Prima Sport în ultimii ani.

„Exact cum gândeam eu construcția unui club”

Ce l-a determinat acum să accepte un rol administrativ? A oferit câteva explicații pentru GOLAZO.ro. „S-a întâmplat extrem de repede. Am avut discuții cu patronul, iar Dan Șucu a fost cel care m-a convins. Cu ce? Am văzut la acest club exact viziunea pe care o aveam eu despre cum trebuie să fie construite lucrurile în cazul în care aș fi preluat ca manager o echipă.

Stabilitate, seriozitate, atribuții clare pentru persoane. În plus și probabil ceea ce m-a convins definitiv să fac acest pas a fost că gândesc și văd perspectiva fix la fel ca domnul Șucu. În acel moment mi-am zis da, trebuie să accept. Și am acceptat“, a declarat Moldovan.

„Am plecat din praf, m-am întors în super condiții”

Și a mai fost ceva în decizia fostului atacant. „Chiar acum sunt la stadion. Doamne, ce am găsit aici, față de praful care era când am plecat data trecută, acum 8 ani, când am promovat. Atunci era insolvență, probleme, nu erau bani.

Acum e stadion de top, condiții incredibile, bani, există o direcție, un concept, cu totul și cu totul altceva. Mă și gândeam, cum e viața asta, pleci într-un mod și te întorci în același loc, dar găsești lucrurile total schimbate în bine”, a adăugat Moldovan.

Miercuri, el va susține și o conferință de presă, alături de patronul Rapidului.

E la cursurile FRF pentru diploma de director sportiv

Viorel Moldovan a fost pe parcursul anului 2024 la cursurile pe care FRF le face pentru obținerea diplomei de director sportiv, care devine obligatorie pentru licențierea cluburilor de Liga 1.

Mai sunt de bifat 3 module, în septembrie, octombrie și noiembrie, astfel că la final de an, Moldovan va avea și diploma de director sportiv.

La Rapid: sfertfinalist UEFA ca jucător, a promovat ca antrenor

Primul mandat al lui Vio în Giulești a fost ca fotbalist. Și a început în ianuarie 2006. A fost implicat, sub comanda lui Răzvan Lucescu, în primăvara europeană, care s-a încheiat cu sfertul de finală din Cupa UEFA, disputat împotriva Stelei.

La finalul meciului retur, Moldovan a izbucnit în plâns, fiind consolat de antrenorul roș-albaștrilor, Cosmin Olăroiu. Cei doi colaboraseră la Poli Timișoara.

Al doilea mandat la Rapid a fost ca antrenor. În sezonul 2013-2014, când echipa a fost în liga secundă. Moldovan a reușit promovarea.

Fotbalist: 4 turnee finale, campion al Franței

Viorel Moldovan a fost un fotbalist de referință pentru fotbalul românesc. Are 70 de meciuri în echipa națională, pentru care a marcat 25 de goluri.

Are nu mai puțin 4 turnee finale la care a fost prezent: două Mondiale (1994, 1998) și două europene (1996, 2000), dar și un titlu de campion în unul dintre campionatele din Top 5: în Franța, campion cu Nantes în 2001. Moldovan va împlini luna viitoare 52 de ani.