Dinamo - FCSB  Zeljko Kopic nu se teme : „Vom juca la victorie!” + care sunt cei mai periculoși jucători de la FCSB, în opinia croatului

Antrenorul „câinilor”, Zeljko Kopic, a afirmat că vrea să câștige derby-ul cu FCSB și, indiferent ce se va întâmpla, echipa va continua să lupte pentru play-off.

Dinamo - FCSB se joacă duminică, 20 octombrie, ora 21:00, și va fi transmis în direct pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1, dar și în format liveTEXT pe GOLAZO.ro.

După ce i-a felicitat pe selecționerii Mircea Lucescu (seniori) și Daniel Pancu (U21), Zeljko Kopic a vorbit, vineri, despre importanța meciului cu FCSB din cadrul etapei #13 a Ligii 1.

Zeljko Kopic: „Primul derby este cel mai important”

Antrenorul dinamoviștilor a anunțat că are tot lotul la dispoziție, cu excepția puștilor Antonio Bordușanu și Andrei Florescu, accidentați în continuare.

Tehnicianul își dorește ca echipa să joace fotbalul bun demonstrat în ultimele etape, iar la final să se bucure împreună de cele trei puncte.

„Vreau să încep prin a-i felicita pe domnii Lucescu și Pancu pentru rezultatele mari și importante pentru fotbalul românesc.

Urmează derby-ul cu FCSB, campioana. Au o echipă bună, calitate. De partea cealaltă, echipa noastră este pregătită. Doar Bordușanu și Florescu sunt accidentați. În rest, sunt toți pregătiți.

Vom avea suporterii alături de noi și mă aștept la un joc bun, cu două echipe de calitate, și sper ca la final noi să fim echipa care va sărbători”, a declarat croatul.

Kopic a subliniat că va fi un meci dificil și a dezvăluit care sunt cei mai periculoși jucători de la FCSB.

„Noi vom juca ce știm să jucăm de obicei. Cu multă energie, cu multă energie, multă intensitate, să ținem posesia cât de mult putem, să ne creăm șanse. Cu o stabilitate defensivă, care e foarte importantă într-un meci cu FCSB. Va fi un meci greu, dar noi nu ne vom schimba abordarea.

Băieții sunt bine. Suntem într-un moment bun, e o atmosferă bună la antrenamente, toți jucătorii sunt mulțumiți pentru că e un alt sentiment când toată lumea e aptă. Conexiunile sunt bune, energiile sunt bune și suntem pregătiți de meci.

Știm că au jucători cu calitate. Dacă mă întrebați pe mine, pentru stilul lor de joc, Șut este foarte important pentru că face legătura, Olaru organizează jocul în ultimii 30-35 de metri. Știm că Bîrligea are calitate. În stânga este Octavian Popescu, l-am văzut la U21, are un potențial imens”, a continuat tehnicianul „câinilor”.

Kopic: „Cred că FCSB va juca cu tot ce are mai bun”

Zeljko Kopic a vorbit și despre faptul că finanțatorul FCSB a prezentat public echipa pe care vrea să o bage în meciul cu Dinamo.

„S-a răzgândit din ce am văzut. Era o echipă, apoi era o altă echipă după ce a vorbit cu Elias. E casa lor. Funcționează cum cred ei că e mai bine. Niciodată nu am spus în presă echipa cu care voi juca. Eu le spun jucătorilor, care vor juca și cum vom juca. După aceea, toată lumea poate avea această informație. Ok, pot simți la antrenamente cine ar putea juca, dar decizia finală o am eu, în ziua decisivă meciului.

Nu cred că vor juca cu echipa a doua. Nu cred. Orice este posibil, dar cred ca vor juca cu tot ce au mai bun pentru a câștiga acest derby”, a precizat croatul.

Întrebat care derby este mai important, cel din Liga 1 sau cel din grupele Cupei României, tehnicianul celor de la Dinamo a declarat că cel mai important meci este mereu „următorul”.

„Acesta, pentru că în Cupă sunt trei jocuri și acesta este primul dintre ele. După acesta, voi spune că următorul, dar în acest moment toată concentrarea este pentru acest meci.

Vom da totul pentru a învinge, dar indiferent de ce se va întâmpla, noi vom lupta până în ultimul moment pentru play-off”, a declarat Kopic, la conferința de presă.