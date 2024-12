Antrenorul lui Dinamo, Zeljko Kopic, a analizat parcursul echipei din acest sezon, explicând că Sărbătorile de anul acesta vor fi mult mai fericite decât în 2023, datorită situației din clasament

Dinamo e pe 3, la un punct de liderul U Cluj și de locul 2, FCSB

Dinamo - Poli Iași se dispută vineri seară, de la ora 20:00, pe „Arcul de Triumf”, în etapa #20

Croatul Kopic, 47 de ani, spune că a fost important ca roș-albii să ajungă pe primul loc după victoria cu Gloria Buzău, 1-0.

„A fost o satisfacție morală sa ajungem pe primul loc, chiar și pentru o seară, pentru tot ce am făcut, cât am muncit, cât am luptat.

Sunt multe meciuri rămase, dar pentru moralul echipei și pentru energie a fost important. Mai ales când câștigi după ce ai jucat peste o oră cu un jucător mai puțin, pe un teren greu, cu un adversar care a încercat totul.

Nu e vorba doar despre mine, ci despre structura clubului, despre președintele Nicolescu, cel care a luat multe decizii, despre staff-ul meu, care muncește mult, despre jucătorii care fac diferența pe teren, tot acest puzzle trebuie să fie construit pentru a se vedea îmbunătățirile. Încă avem multe de făcut, dar direcția e bună.

E o presiune mai firească, mai naturală pentru Dinamo să se bată pentru primele poziții. E ceva ce eu vreau să construiesc la club, cu jucătorii, să punem presiune pe noi să fim acolo, sus.

Poate în anumite perioade vom fi mai buni, în altele vom mai avea probleme, dar trebuie să forțăm pentru a ajunge acolo”, a declarat antrenorul lui Dinamo la conferința de azi.

Kopic și contractul cu Dinamo: „Nu e doar decizia mea”

Zeljko Kopic a vorbit și despre prelungirea contractului său, care expira în vara lui 2025:

„Toată această perioadă, din iulie, când am început să vorbim despre un nou contract, nu am discutat cu absolut niciun alt club. Nimic!

Focusul meu e doar pe Dinamo, profesional și uman nu e ok să discut cu un alt club.

[Prelungirea] nu e doar decizia mea, ambele părți trebuie să fie mulțumite. Am mai zis că mă gândesc doar la Dinamo și sunt fericit aici, dar în aceste cazuri ambele părți trebuie să fie de acord”.

Nu pot spune nimic ce mi-aș fi dorit mai mult: anul a fost excelent pentru mine, pentru familia mea, pentru familia mea de aici, de la club, orice ar fi peste asta nu ar fi corect din partea mea să cer Zeljko Kopic, antrenor Dinamo

Alte declarații ale lui Zeljko Kopic, de azi:

„ Selmani și Cîrjan au avut cea mai mare creștere până acum. Sunt și alți jucători care arătaseră ceva, care au avut momente bune înainte. Dar Cîrjan nu se adaptase bine la fotbalul de aici înainte să vină la Dinamo, iar Selmani nu a avut 6 luni prea bune imediat după ce a venit. Ei doi au cea mai semnificativă evoluție”

„Despre de transferuri, mai avem 3 meciuri și după aceea vom lua deciziile necesare "

” „Legat de Alberto Soro, și sezonul trecut am avut jucători care nu s-au adaptat imediat, așa cum ne-am fi dorit. Alberto se antrenează bine, e concentrat, are calitate, dar ceva lipsește și sper că va reuși să demonstreze la acest nivel ”

” „Avem câteva probleme de lot, mâine vom decide, înainte de meci, în privința a 2-3 fotbaliști. Momentan, doar Sivis nu va juca sigur, fiind suspendat ”

” „Voi merge în Croația de Crăciun, va fi diferit față de anul trecut, alt clasament, mult mai mult optimism și altă energie . Va fi mult mai frumoasă această perioadă”

. Va fi mult mai frumoasă această perioadă” „Jucăm pe «Arc» cele mai multe meciuri, jucătorii se simt ca acasă, terenul nu e cel mai bun, dar conexiunea cu fanii e mai puternică. Mâine și după aceea cu Petrolul vom juca aici, apoi pe Arenă cu Rapid. Vom face totul să ne adaptăm acolo și să scoatem un rezultat mai bun decât ce am obținut pe acel stadion în ultima vreme. Am jucat prea puține meciuri acolo, dar vom da totul să fim pregătiți”

Ne simțim foarte bine, jucăm bine în fiecare meci, ne batem la primele locuri, nu s-a terminat, vom vedea. E greu să te menții, dar lucrăm zi de zi pentru a fi acolo, cu încredere și multă muncă vom putea fi acolo, sus, la finalul sezonului. Secretul este că suntem uniți, ne cunoaștem mai bine, de aceea și jucăm mai bine. Suntem pregătiți de o nouă victorie, vrem să ne impunem în fiecare partidă. Sărbătorile vor fi diferite anul acesta, vom pleca în vacanță mai fericiți. Jucăm bine, avem un fotbal frumos, Dinamo e printre echipele bune din campionat, la fel ca FCSB Josue Homawoo, fundaș central Dinamo