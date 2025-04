Abdoul, prieten apropiat al lui Aaron Boupendza, a povestit ultimele zile din viața fostului atacant de la Rapid București.

Gabonezul ar fi consumat gaz ilariant în mod excesiv și nu a putut fi oprit în momentul în care s-a aruncat de la etajul 11 al clădirii în care locuia.

Boupendza era legitimat la Zhejiang FC, în prima ligă chineză. Abdoul, bun prieten și coleg de apartament cu gabonezul, a dezvăluit că acesta era de nerecunoscut în ultima perioadă.

Ultimele zile din viața lui Aaron Boupendza: „Lua niște plicuri”

„De duminică, după meci, jucătorii sunt la Shanghai. Când au revenit, am urmărit meciul. El lua nişte plicuri (n.r. de gaz ilariant, utilizat ca drog recreativ). Şi i-am spus: «Opreşte-te, nu mai lua asta, îţi distrugi cariera».

El mi-a zis: «Nu ai venit aici să-mi faci morală. Am bani. Dacă am o problemă, mă descurc singur». I-am spus: «OK, nicio problemă».

Luni, pe la miezul nopţii, ora unu, două, nu putea dormi. Dimineaţa s-a trezit pe la 11:30, s-a spălat. Mi-a spus că merge să cumpere de mâncare. A ieşit puţin, apoi s-a întors.

Apoi a ieşit din nou, a zis că vrea să meargă să-şi ia un trabuc. Şi tocmai atunci îl suna conducerea. Când l-au sunat, nu răspundea.

Era acolo şi un tânăr din Gabon care joacă cu el, Alexandre N’Doumbou. M-a sunat. Mi-a zis: «Abdoul, spune-mi adevărul, Aaron e pierdut?»”, a dezvăluit Abdoul pentru depeches241.com, citat de as.ro.

Aaron Boupendza era de nerecunoscut: „A leșinat la antrenament”

Prietenul lui Boupendza a dezvăluit că fotbalistul a leșinat în timpul unui antrenament al echipei sale.

„Când Aaron s-a întors, seara, a luat din nou acelaşi plic. I-am spus: «Nu mai lua asta. Ascultă-mă mai bine. Păstrează-le, mergi şi te culcă. Mâine e o nouă zi». Erau două tuburi înăuntru.

Le-am ascuns într-o cameră alăturată. Deodată mi-a zis: «Du-te şi dormi». Am încercat să dorm, dar în fiecare noapte mă trezeam să văd dacă e bine, înţelegi? Mă trezesc din oră în oră sau la două ore şi mă uit dacă e bine. Nu puteam dormi.

La un moment dat, am ieşit şi am văzut că nu era în cameră. Nici în living. Se închisese în bucătărie pentru că ştia că, dacă îl prind cu acele plicuri, i le voi lua.

Am spart uşa bucătăriei. I-am zis: «Aaron, uite în ce stare eşti. Joci fotbal, clubul ăsta are clauze, trebuie să le respecţi». Mi-a zis: «Gata, nu mai iau». S-a ridicat.

A doua zi, marţi, a mers la antrenament. L-am însoţit, cu şoferul. Când a ajuns, doctorii i-au făcut masaj. Şi dintr-o dată, când s-a ridicat, a leşinat. L-au dus imediat la spital.

Era inconștient. Dormea. I-au făcut un CT, analize de sânge. Din fericire, totul a ieşit negativ. Apoi am ajuns acasă, pe la 7-8 seara”, a mai spus prietenul lui Boupendza.

11 meciuri și 5 goluri a adunat Aaron Boupendza în tricoul lui Rapid.

Aaron Boupendza s-a aruncat de la balcon: „Am încercat să-l trag înapoi”

Abdoul susține că a încercat să-l convingă pe Boupendza să renunțe la ideea sinuciderii, însă nu a reușit.

„Când am ajuns acasă, pe la 7-8 seara, l-am văzut întins în living, dormea. I-am zis să se odihnească. A dormit. Când m-am trezit, m-am dus la el, i-am făcut de mâncare. A mâncat. Nu s-a culcat imediat.

A venit şi mi-a zis: «Abdoul, vreau apă». I-am dat apă. Apoi mi-a zis: «Fă-mi un ou». Mai târziu, mi-a zis: «Parfumul tău, l-am lăsat acolo». Atunci mi-am dat seama: «Nu, nu e el însuşi».

L-am văzut ridicându-se, s-a dus în camera mea, a închis uşa. Am spart uşa. A ieşit în fugă. S-au întâmplat lucruri nebune. M-a privit. Nu m-a atins. I-am zis: «Frate, eşti ca mine».

Am încercat să-l opresc. Voia să se smulgă din mâinile mele. A deschis balconul. I-am zis: «Vrei să faci asta?». Mi-a zis: «Lasă-mă!». În timp ce era pe balcon, am încercat să-l trag înapoi o dată, de două ori, de trei ori. M-a lovit serios cu cotul.

Erau vecini jos care priveau. Şi dintr-o dată, s-a aruncat. Pur şi simplu s-a aruncat. Eu am coborât scările. Nici nu am avut timp să iau liftul. Când am ajuns jos, credeam că încă respiră. Ambulanţa a venit poate după 10-15 minute.

L-au dus. A venit şi poliţia. Am urcat. Au făcut prelevări. Au văzut hainele. Au văzut scena. Apoi m-au dus la secţie pentru declaraţii. M-au interogat.

Mi-au spus: «Nu o să te reţinem, pentru că vecinii au zis că ai încercat să îl opreşti din a se arunca». De patru ori. Sunt şi camerele care au înregistrat”, a mărturisit Abdoul.

Citește și