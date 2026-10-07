„Chivu nu-l apreciază așa cum merită” Antrenorul lui Inter, taxat de legenda lui AC Milan: „Nu știu dacă mai are rost”

Zvonimir Boban (57 de ani), legendă a fotbalului croat și fost star al lui AC Milan, l-a criticat pe Cristi Chivu (45 de ani) pentru modul în care tratează un jucător de la Inter.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Boban a fost transferat de AC Milan în iulie 1991 și a fost împrumutat imediat la Bari. A revenit și a jucat pentru rossoneri până în 2001, devenind un nume important din istoria clubului.

Din septembrie 2025, Boban ocupă funcția de președinte al lui Dinamo Zagreb, formație la care a jucat la începutul carierei.

Zvonimir Boban l-a „înțepat” pe Cristi Chivu

Zvonimir Boban e nemulțumit de modul în care Petar Sucic (22 de ani) este tratat de Cristi Chivu la Inter. În 2025, nerazzurrii au plătit 14,6 milioane de euro pentru a-l transfera pe mijlocașul croat de la Dinamo Zagreb.

Întrebat dacă Sucic ar trebui să prindă mai multe minute în tricoul lui Inter, Boban a răspuns:

„Eu cred categoric că da, am spus-o deja. Este un jucător complet, extraordinar, are multă clasă și mult curaj, poate marca goluri cu ușurință. Este evident că nu se simte în largul său.

Chivu nu îl apreciază așa cum merită, aceasta este părerea mea. Dacă lucrurile continuă așa, nu știu dacă mai are rost ca Sucic să rămână la Inter. Este unul dintre cei mai buni mijlocași din lume”, a declarat Zvonimir Boban, conform fcinter1908.it.

45 de milioane de euro este cota de piață a lui Petar Sucic, conform Transfermarkt

În primul sezon al lui Petar Sucic la Inter, mijlocașul a cucerit eventul în Italia. În total, a jucat în 50 de meciuri, a marcat 4 goluri și a livrat 4 pase decisive.

În actuala stagiune, Peter Sucic a evoluat în 5 partide și nu a reușit să contribuie decisiv la vreun gol. A fost titular în două dintre aceste meciuri.

Cifrele lui Petar Sucic pentru Inter în acest sezon:

22 august: 4-1 cu Monza (Serie A) - 36 de minute jucate

30 august: 1-0 cu Cagliari (Serie A) - 65 de minute jucate

5 septembrie: 3-2 cu Napoli (Serie A) - 45 de minute jucate

8 septembrie: 1-2 cu Real Madrid (Liga Campionilor) - 30 de minute jucate

14 septembrie: 5-3 cu Udinese (Serie A) - rezervă neutilizată

19 septembrie: 2-2 cu AS Roma (Serie A) - 36 de minute jucate

Pentru Inter urmează meciul cu Parma, fosta echipă a lui Cristi Chivu, de sâmbătă, 10 octombrie, de la ora 19:00, din etapa #6 din Serie A. Meciul va fi transmis liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 2.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport