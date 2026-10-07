„Să nu mai fim locul 1 în acest top”  VIDEO. Sfatul lui David Popovici pentru români: „E vorba despre autocontrol”
Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro
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„Să nu mai fim locul 1 în acest top” VIDEO. Sfatul lui David Popovici pentru români: „E vorba despre autocontrol”

alt-text George Neagu , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 07.10.2026, ora 15:46
alt-text Actualizat: 07.10.2026, ora 15:46
  • David Popovici (22 de ani), multiplul campion român la înot, le-a oferit un sfat tuturor participanților la trafic, miercuri, în cadrul unui eveniment la Academia „Titi Aur”.
  • Ce a declarat Titi Aur (62 de ani), fost campion național de raliuri și expert în conducere defensivă, despre Popovici, mai jos în articol.
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Miercuri, 7 octombrie, David Popovici a fost anunțat oficial ca ambasador al Conducerii Defensive în România.

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VIDEO. David Popovici, sfat pentru români: „Folosesc expunerea pe care o am ca să dau un mesaj mai departe”

David Popovici le recomandă tuturor românilor să urmeze cursul de conducere defensivă, pe care l-a absolvit și el, în contextul ratei ridicate a accidentelor și deceselor rutiere din România.

„Mie îmi place să fiu campion și-mi place ca România să fie în top atunci când se poate, numai că unul dintre topurile în care nu-mi doresc să fiu niciodată este rata accidentelor sau rata deceselor pe șosea.

Încă de când am făcut cursul acum 2 sau 3 ani mi-am dat seama că este un prilej foarte bun să folosesc expunerea pe care o am ca să dau un mesaj mai departe și să încerc să nu mai fim chiar locul întâi în acest top.

Mulțumesc și chiar vă recomand toate cursurile de conducere defensivă, fie că e vorba de teorie sau de practică.

M-au ajutat foarte mulți și cred că mi-am trimis zeci de prieteni și membri ai familiei să le facă pentru că îi vreau alături de mine”, a declarat David Popovici.

Înotătorul român consideră că un astfel de curs poate fi util, pentru că le oferă șoferilor o altă perspectivă în ceea ce privește condusul.

Mi s-a schimbat în bine modul în care abordez condusul, modul în care mă raportez la ceilalți participanți la trafic.

Eu sunt foarte pasionat de mașini și așa că mi se pare cu atât mai util. Fiind tânăr și având acces la astfel de mașini trebuie să fiu cu atât mai conștient de potențialele pericole.

Toată lumea se simte tentată la un moment dat (n.r. - să meargă cu viteză), numai că e vorba despre autocontrol. Dar nu mi se pare suficient.

Toată teoria și practica pe care am făcut-o m-au ajutat cu conștientizarea pericolelor reale”, a mai adăugat Popovici.

Parteneriatul cu David, care este un simbol al performanței, nu face altceva decât să ne oblige și mai mult. Pe de o parte DEKRA ne organizează, ne controlează, dar parteneriatul cu David ne face să fim la nivelul de performanță. Nu putem să-l facem de râs. Adică el face performanță și noi în parteneriat cu el să fim mai jos. Titi Aur, expert în conducere defensivă

Titi Aur: „Cel mai important este să fii cel care ajunge în siguranță”

Titi Aur l-a îndemnat pe David Popovici să facă și cursul de conducere defensivă pentru motociclete și a vorbit pe larg despre importanța condusului cu prudență.

„E o plăcere să mergi cu David pentru că este unul din tinerii foarte calculați, cerebrali. Simte mașina foarte bine și eu sunt unul și vă împărtășesc un secret. Dacă cel care e la volan nu conduce bine, mie mi se face rău și nu glumesc.

Așa cum s-a mai spus astăzi, a spus și el, cel mai important este să ajungi, nu să ajungi repede, nu să fii cel mai șmecher, ci să fii cel care ajunge în siguranță. Iar dacă vrei să concurezi, te duci la concurs, vii pe circuit, bați recorduri în zonă foarte sigură, niciodată pe stradă.

E greu de găsit compromisul ăsta și de asta cred că este varianta ideală, persoana ideală ca să transmită mesajul în mod special pentru tineri, dar nu numai, pentru că ar trebui ca cei mai copți, să zic, să înțeleagă mai mult decât un tânăr.

Dacă la unul de 18-19 ani îi bagi mai greu în cap siguranță, la unul de 30-40 ar trebui să fie mai ușor, nu de fiecare dată e așa. David are această capacitate și are această prestanță și de asta mă bucur și-l și fericit”, a spus Titi Aur.

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