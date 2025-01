Cornel Oțelea, fost mare handbalist, a decedat la 84 de ani. Este singurul handbalist român ce a câștigat trei titluri mondiale.

Vasile Stângă, 68 de ani, spune că Cornel Oțelea era preocupat și de educația financiară a sportivilor pe care-i antrena.

Lui Radu Voina, campion mondial și el, Cornel Oțelea i-a fost naș de cununie acum 51 de ani și își amintește că l-a făcut să fie mândru.

Maricel Voinea spune că astăzi a decedat un om care a fost un simbol pentru handbalul românesc și mondial.

Cornel Oțelea. Este singurul handbalist din istorie care a reușit să câștige trei titluri mondiale alături de naționala României: Dortmund 1961, Praga 1964 și Paris 1970. Foarte puțini handbaliști se pot lăuda cu asemenea performanțe, la care se mai adaugă un bronz la CM Suedia ‘67.

GOLAZO.ro a invitat patru medaliați ai României la Campionatele Mondiale sau Jocurile Olimpice pentru a spune câteva cuvinte despre cine a fost Cornel Oțelea. Și ce a însemnat el pentru fiecare dincolo de terenul de sport. Aceștia sunt Vasile Stângă, Radu Voina, Cristian Gațu și Maricel Voinea.

Vasile Stângă: „Mare cu majusculă”

Cel mai bun marcator din istoria naționalei României de handbal masculin, cu 1414 de goluri, Vasile Stîngă, nu s-a „tras niciodată de șireturi cu Cornel Oțelea”. Însă asta nu l-a împiedicat să-l admire profund.

„Cornel Oțelea a fost Mare. Cu majusculă. Mare sportiv, mare conducător, mare om. Am numai cuvinte e apreciere pentru nea Cornel. Uriaș. Am nenumărate amintiri cu nea Cornel, mai ales că mi-a fost și antrenor și conducător la clubul Steaua.

Nu era un tip cu care să te tragi de șireturi. Era un tip sobru, serios. Datorită acestui fel de a fi a și reușit în viață . Un tip corect, drept. Nu se lăsa cumpărat sau vândut. Știai dacă nu-i convine ceva. De asta l-am apreciat cu toții. Rar mai vezi astfel de oameni în sportul românesc și în societate.

Îmi amintesc cum ne spunea tot timpul: «Băieți, viața sportivă nu durează o veșnicie. Aveți grijă la ce se întâmplă după. Trebuie să aveți un rost în viață». Să pui deoparte un ban, pentru că trebuie să ai grijă de familie după viața sportivă”, ne-a declarat Vasile Stîngă, dublu medaliat cu bronz la JO.

4 medalii a obținut Cornel Oțelea la Campionatele Mondiale

Cristian Gațu: „Sunt în stare de șoc”

Cu vocea sugrumată de emoție, Cristian Gațu, fostul coleg de echipă cu Cornel Oțelea la triumful de la Mondialul din ‘70, a răspuns pentru a declina, respectuos, invitația de a spune câteva cuvinte despre fostul său prieten. GOLAZO.ro nu a insistat, respectând momentul greu prin care trece.

„Știu vestea, am aflat-o. Nu pot să vorbesc despre subiect acum, pentru că am intrat în șoc. Îmi cer scuze, dar chiar nu pot. Cornel a fost un imens. Nu-mi vine să cred. Nici acum și, probabil, mult timp de acum încolo”, a spus dublul campion mondial.

Radu Voina: „M-am simțit mândru”

Campion mondial în 1974, Radu Voina a avut o relație foarte apropiată cu Cornel Oțelea. Cel din urmă este nașul său de cununie. A fost omul, așa cum a declarat pentru GOLAZO.ro, de la care „am învățat constant”. Și a dezvăluit cât de important era ca un om ca și Cornel Oțelea să aibă încredere în tine.

„L-am cunoscut ca jucător. Ca și conducător. Apoi ca om. Un om deosebit, iar asta e cel mai important. S-a făcut admirat și respectat de toată lumea. Imprima respect printr-o conduită ireproșabilă, nu prin forță sau alte lucruri. El a fost nașul meu de căsătorie, acum 51 de ani.

Și vă mai spun ceva mai puțin știut. Tot el mi-a «lăsat» echipa Steaua mie. M-a chemat la o discuție și m-a întrebat dacă vreau să continui activitatea ca antrenor, eu fiind și jucător în ‘80. Asta arată că avea încredere în mine. Și știu că m-am simțit mândru atunci”, mărturisește Radu Voina.

2 Ligi ale Campionilor la handbal masculin a câștigat Cornel Oțelea, în '68 ca jucător și în '77 ca antrenor, ambele cu Steaua.

Maricel Voinea: „Simbol al handbalului mondial”

Unul dintre cei mai talentați jucători care au pășit vreodată pe un teren de handbal, Maricel Voinea, stabilit în Germania, a răspuns molcom la apelul GOLAZO.ro, știind veștile din România.

Au colaborat la succesul din ‘90, când România a luat bronzul la Mondialul din Cehoslovacia. Maricel ca jucător, Cornel Oțelea ca antrenor.

„A fost un mare handbalist, dar și un antrenor carismatic. Cel mai bun pe care l-am avut, fie că vorbim de România, Germania sau Spania. Un om cu caracter, cu care lucram liniștit, fără stres. Rar mai găsești așa persoane.

Fiecare ajungem acolo. Păcat pentru că a murit un simbol al handbalului românesc și mondial.

Îmi amintesc că la ultimul Mondial la care am fost, din Cehoslovacia, unde am luat bronzul. Era cât pe ce să jucăm finala, dar la golaveraj am jucat pentru locurile 3-4, dar nu ne-a reproșat absolut nimic. Cu el știai că e supărat doar din atitudine, nu se răstea sau striga la tine ”, a dezvăluit Maricel Voinea pentru GOLAZO.ro.