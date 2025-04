Viitoarea echipă națională a României o să conțină foarte mulți jucători crescuți în afara granițelor. FRF are oricum în vedere sute de copii care evoluează în Europa de Vest și a mai descoperit recent un fotbalist român în prima ligă din America.

Ștefan Chirilă, 18 ani, e la Cincinnati, a treia clasată din Major League Soccer, cu un loc mai sus decât se află Inter Miami, clubul lui David Beckham în care joacă Leo Messi.

Chirilă, care a apărut la nivelul seniorilor ca mijlocaș central, a fost reprofilat între timp în vârf și a prins deja în prima echipă a clubului.

Adrian Dulcea, selecționerul lotului U18, l-a convocat pe Chirilă, care a bifat două apariții în stagiunea aceasta din MLS. Cel mai recent a jucat într-o victorie cu New England Revolution, 1-0, o partidă în care a fost trimis pe teren pentru ultimele 7 minute.

Româno-americanul e titular în formația de tineret a clubului, care participă în MLS Next Pro, o competiție similară cu nivelul ”Primavera” din Italia.

18 ani

are Ștefan Chirilă, convocat deja în echipa națională a României. El are un frate, Andrei, care are 16 ani și joacă tot la Cincinnati, dar în grupele de juniori