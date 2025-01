A murit Vasile Ardeleanu Fostul fotbalist de la FCM Bacău căruia Marius Lăcătuș i-a rupt piciorul avea 50 de ani. Reacția „Fiarei”

A decedat fostul fotbalist Vasile Ardeleanu. Pe 5 februarie urma să împlinească 51 de ani.

A fost un fundaș bun, jucând pe finalul anilor '90 în Divizia A la FCM Bacău. Cariera sa a luat-o la vale după ce, într-un meci cu Steaua, Lăcătuș i-a provocat o accidentare teribilă.

Vasile Ardeleanu, jucător cu peste 100 de meciuri la nivelul Ligii 1 a murit, joi, la vârsta de 50 de ani. Momentan, cauzele decesului sunt necunoscute.

A murit Vasile Ardeleanu

Anunțul a fost făcut chiar de fostul său coechipier Radu Ciobanu, fostul căpitan al celor de la FCM Bacău, pe rețelele de socializare.

„Dumnezeu să te ierte, Mutule!”, a scris Radu Ciobanu pe Facebook.

Marius Lăcătuș i-a rupt piciorul după o intrare horror

Pe 21 aprilie 1999, Steaua învingea FCM Bacău, scor 2-1, dar victoria a fost umbrită de intrarea horror a lui Marius Lăcătuș asupra lui Vasile Ardeleanu, în minutul 13 al meciului.

Fostul jucător al Stelei i-a provocat băcăuanului o dublă fractură transversală de tibie și peroneu și rupere de ligamente, accidentare care l-a ținut departe de gazon mai bine de un an.

„Faultul acela mi-a schimbat dramatic viața. Dacă l-aș întâlni azi pe Marius, i-aș întinde mâna să-l salut și i-aș ura multă sănătate! După accidentarea din 1999 m-am apucat de fumat. Am ajuns repede la 120 de kilograme, dar pe urmă am dat jos 40 de kilograme într-o singură lună. Mâncam numai carne fiartă, fără pâine”, spunea Ardeleanu în 2016, într-un interviu acordat pentru gsp.ro.

Atenție, imagini cu puternic impact emoțional

În afara de FCM Bacau, Ardeleanu a mai jucat pentru Acord Foșcani, FC Onești și FC Vaslui în Divizia B, de unde s-a retras în anul 2005, la vârsta de 31 de ani.

4 goluri a înscris Vasile Ardeleanu în 104 meciuri disputate la nivel de Liga 1

După ce a pus stop carierei de fotbalist profesionist, fostul fundaș s-a stabilit în Cârligi, un sat situat la aproximativ 20 de kilometri de Bacău.

Ultimele reportaje cu Vasile Ardeleanu arătau un bărbat îmbătrânit înainte de vreme, cu posibilități materiale limitate, prins uneori între singurătate și alcool.

„Veste tristă astăzi pentru toți iubitorii fotbalului și implicit ai echipei fanion a Bacăului.

Fostul fotbalist al FCM-ului, Vasile Ardeleanu, a fost găsit fără suflare în locuința sa. Încă nu se știe cauza morții.

Dumnezeu să te odihnească în pace, Mutule!”, a postat și pagina de Facebook Muzeul FCM Bacău.

Marius Lăcătuș, afectat de moartea lui Ardeleanu

La scurt timp după anunțarea decesului lui Vasile Ardeleanu, Marius Lăcătuș a oferit o primă reacție în care a transmis că a încercat să-l ajute pe fostul jucător al celor de la FCM Bacău cât de mult a putut, după momentul accidentării.

„Vă dați seama, ce poți spune în asemenea momente… Sunt momente grele, Dumnezeu să-l odihnească! Păcat, era un om bun. Când dispare cineva la vârsta pe care o are nu are decât să-ți pară rău.

Niciun sportiv nu cred că are intenția de a accidenta pe cineva. Exclus! A fost o situație nefericită. Am încercat să-l ajut cum am putut, dar, din păcate, perioada de recuperare pe care a avut-o nu cred că a fost cea mai bună. Erau alte vremuri, era cu totul și cu totul altceva”, a spus Marius Lăcătuș, pentru Sportpesurse.ro.