Cazul Boupendza Viorel Moldovan, noi detalii despre scandalul de la Rapid: „ A recunoscut că a greșit . Va fi amendat”. Ce se va întâmpla în continuare

Viorel Moldovan (52 de ani), președintele clubului Rapid, a oferit noi detalii privind situația lui Aaron Boupendza (28 de ani).

Fotbalistul a fost exclus din lotul giuleștenilor, după ce a refuzat să se întoarcă din cantonamentul din Dubai alături de echipă.

Viorel Moldovan a dezvăluit că Rapid a purtat discuții cu jucătorul și cu impresarul acestuia, iar fotbalistul și-a prezentat scuzele în urma gestului său.

Viorel Moldovan, noi detalii despre situația lui Boupendza

Președintele giuleștenilor a afirmat că Boupendza și-a prezentat nemulțumirile celor de la Rapid, iar în acest moment, clubul pregătește să îl sancționeze cu o amendă.

Cu toate acestea, chiar dacă în prezent este exclus din lot, fotbalistul va continua să se antreneze alături de prima echipă.

„Din punctul meu de vedere, îmi pare rău de această situație. Consider că Boupendza, din punct de vedere sportiv, este un jucător de calitate, un jucător care poate să te ajute. Așa cum spunea și Victor Angelescu, nimeni nu este mai presus decât clubul.

Da, am avut o discuție ieri atât cu Boupendza, cât și cu impresarul. Am discutat, am văzut ce a spus, care este varianta lui. Am demarat această procedură disciplinară și vom vedea ce se va întâmpla.

În fotbal se pot întâmpla multe. El va rămâne în continuare, pentru că este sub contract și se va antrena. Conform regulamentului FIFA, trebuie să îl primești să se antreneze cu grupul. Noi respectăm jucătorii și le oferim toate condițiile .

Boupendza se va antrena cu echipa și între timp vom lua o decizie vizavi de cuantumul financiar. Va fi amendat, bineînțeles, și vom urmări în continuare cum evoluează lucrurile.

El e motivat, a recunoscut că a greșit și și-a asumat această greșeală. Vom vedea ce se va întâmpla în continuare. Nu este nemulțumit din punct de vedere financiar, pentru că nici nu a avut motive”, a declarat Viorel Moldovan, pentru fanatik.ro.

5 goluri a marcat Boupendza pentru Rapid, în 11 partide

Moldovan, despre Boupendza: „Trebuia să aibă răbdare”

Continuând, Viorel Moldovan a prezentat cauza care l-a determinat pe Aaron Boupendza să refuze să se întoarcă alături de Rapid, în România.

„S-a întârziat plata puțin, dar nu cred că trebuia să procedeze de această manieră. Trebuia să se urce în avion și să vină cu echipa împreună acasă. Dacă făcea așa, era titular împotriva Iașiului. Și-a asumat această situație.

Nu este ușor nici pentru el. Dacă luăm istoricul lui comportamental, pe care îl știam înainte de a îl aduce, cam de peste tot a plecat în urma unor probleme.

Poate vrea să se reabiliteze și el, să nu mai aibă această imagine. Uite că a reușit să creeze această problemă și a reușit să destabilizeze.

Nu trebuia să aibă această atitudine, care e de neînțeles. A făcut o pregătire ok, în meciurile amicale a marcat multe goluri, a făcut diferența și era pe un trend ascendent.

Nu știu de ce a luat această decizie. El era nemulțumit de această întârziere a bonusului, i s-a explicat că va primi banii cuveniți și trebuia să aibă mai multă răbdare”, a continuat Moldovan.

3,3 milioane de euro este cota de piață a lui Aaron Boupendza, conform Transfermarkt.ro