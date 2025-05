„Nu avea încredere în mine” Raphinha, dezvăluiri despre colaborarea dificilă cu Xavi la Barcelona: „Nu mi-a venit să cred” » Incidentul care a distrus complet relația

Raphinha (28 de ani) a venit cu noi detalii din perioada în care Xavi antrena Barcelona.

Atacantul brazilian susține că fostul tehnician al catalanilor și staff-ul său nu aveau încredere în el și în calitățile sale.

Raphinha a vorbit despre relația cu Xavi din sezonul precedent și a povestit și o întâmplare care s-a terminat cu o reacție nervoasă a sa, în timpul unui meci.

Raphinha: „Xavi și staff-ul său nu aveau încredere în mine”

Atacantul catalanilor a povestit un episod din partida cu Manchester United disputată sezonul trecut, în care a fost schimbat de către Xavi, chiar dacă făcea un meci foarte bun.

„Am simțit că Xavi și staff-ul său tehnic nu aveau suficientă încredere în mine. Uneori făceam totul în 60 de minute, dar intram ca rezervă. Am încercat să-mi rezolv situația, am vorbit mult cu el, dar nu a existat nicio schimbare. Avea propriul său mod de a gândi.

Când nu era nimeni care să joace, am fost acolo și am jucat 90 de minute. Și am dat totul, am rezolvat meciuri. Dar când a fost altcineva care ar fi putut juca în locul meu, l-a pus imediat în teren fără să se gândească.

Există un videoclip emblematic în care am explodat când am fost schimbat și am lovit scaunul. Cred că a fost în meciul împotriva lui Manchester United, unde m-am descurcat foarte bine, am marcat un gol și am dat o pasă decisivă.

Cred că era 2-2 și m-a scos din joc. Tocmai îmi creasem o ocazie foarte clară. M-am simțit confortabil și jucam foarte bine. Și prima schimbare am fost eu. Când am văzut, nu mi-a venit să cred”, a declarat Raphinha, într-un interviu al jurnalistei Isabela Pagliari, potrivit marca.com.

31 de goluri și 23 de pase decisive a reușit Raphinha în acest sezon pentru Barcelona, în toate competițiile

Cum arată lista lui Raphinha pentru cei mai buni jucători

Mulțumit de sezonul excelent pe care îl are, comparativ cu cel precedent, Raphinha a fost rugat să menționeze alți doi jucători cu un sezon la fel de bun.

„Doar doi? Uită-te mai întâi la Lamine, Salah, Mbappe și... Pedri, care pentru mine, este unul dintre cei mai buni jucători din lume, de departe, dar din păcate nu este la nivelul la care se cere, iar fotbalul de astăzi se bazează pe cifre.

Vini, pentru mine, este întotdeauna un candidat (n.r. - la Balonul de Aur), chiar dacă cifrele lui sunt puțin sub cele de anul trecut, și, bineînțeles, Rodrygo ar putea fi luat în considerare. Este spectaculos, fenomenal, ieșit din comun, unul dintre cei mai buni pe care i-am văzut vreodată”, a mai spus Raphinha.

