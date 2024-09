Adrian Mihalcea (48 de ani) a tras primele concluzii, după victoria echipei sale, scor 1-0, împotriva celor de la Sepsi din etapa #7 din Liga 1.

Ialomițenii au pus capăt unei serii de 3 înfrângeri consecutive.

Unicul gol al partidei a fost marcat de Pospelov, cel care a transformat lovitura de la 11 metri obținută de Aganovic și acordată de centralul Cojocaru, după consultarea sistemului VAR.

Sepsi - Slobozia. Adrian Mihalcea: „Trebuie să fim realiști”

Antrenorul celor de la Unirea Slobozia s-a declarat mulțumit de rezultat și de prestația echipei sale.

„Suntem bucuroși că am luat cele trei puncte, că au venit contra unei echipe bune, dar până la urmă trebuie să fim realiști și să avem o evoluție la fel și în meciurile de acasă. Avem nevoie de puncte, de continuitate în rezultate pozitive.

Am fost inspirat, am văzut că cei doi (n.r. - Camara și Purece, schimbați la pauză) nu au dat randamentul pe care îl doream în prima repriză și am riscat” a declarat Adrian Mihalcea la Digi Sport.

Totodată, Adrian Mihalcea s-a declarat surpins de decizia celor din camera VAR la adresa echipei sale.

„E o premieră pentru noi în Liga 1 decizia VAR favorabilă nouă. Credeți-mă, că nu e chiar atât de ușor, ca echipă mică, cu lot restrâns să reușești să revii împotriva uneia, care anul trecut a jucat în play-off și să arăți bine.

Dacă, Doamne ferește!, astăzi ar fi venit al 4-lea eșec consecutiv am fi putut să clacăm, dar am avut o săptămână bună, am reușit să-i motivez. Poate contează că au avut și o primă specială și acum ne pregătim că avem o săptămână grea” a afirmat acesta

Aveam nevoie pe început de joc de cineva care să ceară mingea în profunzime și care să alerge să pună osul la treabă. Aganovic e un jucător mult mai tehnic, dar nu are viteză și l-am păstrat pentru repriza a doua. Aveam nevoie de jucători care să țină mingea și atunci ne-a ajutat mult mai mult. El a înțeles și e profi la fel ca ceilalti și uitați-vă ce înseamnă jucător care intră bine de pe bancă. Adrian Mihalcea, antrenor Unirea Slobozia

După această victorie, Unirea Slobozia a urcat pe locul 8, cu 8 puncte, la egalitate de puncte chiar cu Sepsi.