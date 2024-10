Adrian Mutu a declarat că și-ar dori să o antreneze pe Dinamo, echipă la care a cucerit titlul și Cupa României ca jucător, în sezonul 1999-2000

Singurul român care a marcat peste 100 de goluri în Serie A este de părere că Dinamo „își va reveni cu adevărat și se va lupta la titlu când va fi gata noul stadion”.

Adrian Mutu: „Normal că aș vrea să antrenez Dinamo”

Adrian Mutu a dezvăluit că are în plan să revină într-o zi la Dinamo, în calitate de antrenor. Mutu a fost jucător în Ștefan cel Mare în sezonul 1999-2000 și director general în perioada 11 octombrie 2016-10 octombrie 2017.

„Îmi place că Dinamo începe să-și revină, și nu neapărat fotbalistic, pentru că practică un joc frumos cu acest antrenor Kopic, îmi place că-și revine și din punct de vedere financiar, începe să fie stabilitate.

Dar mi-aș dori foarte mult, mi-ar plăcea ca într-o zi să antrenz și Dinamo.

Pentru că acolo am avut succes ca jucător, poate cel mai mare succes în România, câștigând Cupa și campionatul cu ei, într-un an de zile cât am jucat acolo. Normal că mi-aș dori ”, a declarat Adrian Mutu pentru Fanatik.ro

Adrian Mutu vrea stadionul gata: „Dinamo se va bate la titlu”

Adrian Mutu a vorbit și despre noul stadion al dinamoviștilor, proiect care nu va fi gata mai devreme de 2027.

„Mi-ar plăcea foarte mult ca în sfârșit să se termine telenovela asta cu stadionul și să-i dea drumul la construcție.

Pentru că atunci când va avea propriul stadion, galeria lui Dinamo va fi una dintre cele mai frumoase din România. Când va avea stadion, Dinamo își va reveni cu adevărat și se va bate la titlu. Sută la sută!

Probabil că acești băieți care sunt acolo fac o treabă foarte bună, s-au chinuit foarte mult și merită felicitați pentru ceea ce fac și mai puțin criticați.

De multe ori sunt criticați, trași la răspundere pentru poziția lui Dinamo. Dar ei practic încearcă să restabilizeze acest club.

Sincer, nu-l cunosc pe Andrei Nicolescu, dar din ce văd la televizor îmi place de el.

Dinamo e un brand în fotbal și, pentru că am fost jucător la Dinamo sau antrenor la Rapid, spun că fotbalul românesc are nevoie de Dinamo București.

Pentru că nu poți să joci numai Rapid – FCSB sau Rapid – Universitatea Craiova. Ori FCSB – Universitatea Craiova, mai vine apoi și CFR Cluj pe partea cealaltă. Îți trebuie și Dinamo printre ele.

Dar un Dinamo la nivel mare, pentru a anima și mai mult și a da valoare fotbalului românesc”, a mai spus Adrian Mutu pentru sursa citată.